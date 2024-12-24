Русский язык занял седьмое место по распространенности

Русский язык оказался седьмым в мире по распространенности

Tекст: Мария Иванова

Институт имени Пушкина представил исследование о положении русского языка в мире, сообщает РИА «Новости». Согласно результатам, русский язык занимает седьмое место по распространенности, учитывая число говорящих, количество носителей и людей, владеющих им как мировым и иностранным языком. Эти данные были озвучены исполняющим обязанности ректора института Никитой Гусевым на пресс-конференции, посвященной поддержке русского языка.

Гусев подчеркнул, что при оценке учитывался ареал распространения языка по числу стран, где он используется. В частности, русский язык занимает четвертое место по количеству международных организаций, в которых он является официальным рабочим языком, уступая английскому, французскому и испанскому языкам.

По количеству периодических изданий русский язык также занял седьмое место. В цифровой среде его позиции оказались чуть выше – шестое место. В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место, что подчеркивает его значимость и влияние на международной арене.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии начались репрессии из-за русского языка. Так, супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что русский язык не получится отменить, несмотря на призывы ряда политиков в некоторых странах.

Между тем портал «Грамота.ру» выбрал словом 2024 года термин «вайб», который набрал 256 голосов из 11 слов в шорт-листе, при этом «скуф» и «прилет» заняли второе и третье места соответственно.