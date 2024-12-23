Причиной ЧП на бывшем заводе в Абакане стал взрыв емкости при опрессовке

Tекст: Мария Иванова

В результате взрыва, вызванного опрессовкой емкости на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли два человека, четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщил Юрий Курлаев, замглавы Хакасии. Он подчеркнул, что ситуация под контролем, пожара и серьезных последствий нет, передает РИА «Новости».

Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте, чтобы выяснить все обстоятельства.

По данным следствия, сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цехе, где и произошел взрыв. Компания занимается производством металлопродукции и ремонтом промышленной техники. Прокуратура региона проводит проверку, чтобы оценить соблюдение трудового законодательства и промышленной безопасности.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, погибли два человека, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.