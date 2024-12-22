Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.0 комментариев
Поезд метро «Москва-2024» выиграл корейский конкурс дизайна
Состав метро «Москва-2024» получил золотую награду на конкурсе Global Design iT Award
Состав метро «Москва-2024» был удостоен золотой награды в номинации «Промышленный дизайн» на престижном корейском конкурсе Global Design iT Award среди проектов из разных стран, сообщили в столичном дептрансе.
Поезд метро «Москва-2024» получил золотую награду в номинации «Промышленный дизайн» на престижном корейском конкурсе Global Design iT Award, передает ТАСС. Поезд был высоко оценен среди множества проектов из Южной Кореи, США, Индии, Франции, Австрии и других стран.
Ранее состав метро «Москва-2024» уже удостаивался признания на международной арене. В начале года он занял второе место на международной премии «A'Design Award 2024» в Италии в той же категории «Промышленный дизайн». Кроме того, этой осенью поезд стал победителем премии «Лучший промышленный дизайн России» в категории «Народное голосование».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название станции «Коммунарка» на Сокольнической линии, а на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда.