  • Новость часаПутин призвал не пугать третьей мировой войной
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    Зачем России системы ПВО в Ливии
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    Суд арестовал 12 ретроавтомобилей по делу экс-замминистра Иванова
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    34 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 11:10 • Новости дня

    Белорусская армия приняла 15 новых средств РЭБ

    В Белоруссии приняли 15 новых носимых средств РЭБ для подавления БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусская армия в 2023 году ввела в строй пятнадцать новых носимых средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    Белорусская армия в текущем году приняла на вооружение 15 новых переносных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, полковник Александр Ноговицын. В интервью телекомпании «ВоенТВ» он подчеркнул, что эти средства предназначены для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов.

    По словам Ноговицына, новые устройства уже активно поставляются в подразделения армии в необходимом количестве. Полковник отметил, что их тактико-технические характеристики не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят зарубежные аналоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании сил радиоэлектронной борьбы на западной границе, а также поручил создать надежные средства связи военных с учетом уроков СВО на Украине. Белорусская военная промышленность работает над созданием ракет собственного производства, и скоро будет собрана «серьезная ракета».

    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    Коментарии (26)
    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 20:24 • Новости дня
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постыдное поведение президента Саломе Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в писихиатрическую клинику, заявил грузинский политолог Гиа Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

    «Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.

    «Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.

    «Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.

    Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.

    После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.

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    21 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Умерла артистка Ирена Баженова

    Tекст: Мария Иванова

    Артистка балета Ирена Баженова, посвятившая жизнь и карьеру Мариинскому театру, умерла после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

    Ирена Баженова, известная своим многолетним вкладом в российское балетное искусство, скончалась в возрасте 88 лет, сообщает РИА «Новости». Мариинский театр, где Баженова провела значительную часть своей карьеры, подтвердил печальную новость, сообщив, что артистка умерла 19 декабря после продолжительной болезни.

    Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году и успешно проработала в Кировском (ныне Мариинском) театре на протяжении 24 лет. Она запомнилась зрителям исполнением роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года, которая стала важной частью ее репертуара. Кроме того, она посвятила себя педагогической деятельности, обучая новое поколение талантов.

    В 1976 году Баженова вернулась в свою альма-матер как педагог, где на протяжении 20 лет преподавала классический танец. Среди ее учениц – именитые балерины Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

    Мариинский театр выразил соболезнования родным и близким Баженовой, а также всем ее ученикам и коллегам.

    В субботу также стало известно, что в возрасте 85 лет умер народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев.

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    21 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ввел три новых структурных маяка для Украины в последней ревизии программы расширенного финансирования, среди которых стратегия для фондового рынка и оценка НКРЭКУ, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

    Международный валютный фонд (МВФ) добавил три новых структурных маяка по итогам шестой ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (EFF), передает ТАСС.

    Гетманцев пояснил, что среди новых условий – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон и проведение внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    «Структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – написал Гетманцев.

    По его данным, теперь количество структурных маяков достигло 51, из которых 34 выполнены, в том числе пять с опозданием. Это происходит на фоне утвержденной в марте 2023 года четырехлетней программы МВФ для Украины с финансированием в 15,6 млрд долларов.

    Ранее совет исполнительных директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, что открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

    В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.

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    21 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией

    И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

    Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, чтобы справиться с серьезным энергодефицитом, из-за которого в республике свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    Гунба обратился к руководству России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, передает ТАСС. В своем обращении к согражданам Гунба выразил надежду на скорейшую поддержку данного запроса, что поможет республике выйти из сложившегося энергетического кризиса.

    Ситуация с электроэнергией в Абхазии обострилась с 1 ноября, когда республика начала закупать электроэнергию в России для частичного покрытия энергодефицита. Однако с 11 декабря в связи с низким уровнем воды в плотине ИнгурГЭС свет в дневное время подается всего на три часа. Благодаря российским поставкам, в ночное время с 21.00 до 7.00 свет подается без ограничений, но днем электричество приходится заменять генераторами.

    Бадра Гунба подчеркнул, что республика переживает серьезные испытания. Недавний политический кризис усугубил ситуацию, бюджет испытывает значительные нагрузки, важные программы российской помощи Абхазии приостановлены. Это привело к задержкам заработной платы и социальных выплат, а энергетический кризис сделал жизнь граждан республики трудновыносимой.

    Гунба также отметил, что отключение света на 9-11 часов в сутки представляет угрозу системе здравоохранения и образования и ставит под угрозу жизнь и здоровье уязвимых групп населения. Он подчеркнул, что Абхазия рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой, находясь «в полной темноте в прямом и переносном смысле».

    В завершение обращения Гунба признал, что ответственность за текущую ситуацию лежит как на власти, так и на оппозиции, однако акцентировал внимание на необходимости конкретных действий для возвращения света и тепла в дома жителей республики. Он выразил надежду на поддержку России, так как собственными силами Абхазия не справится с проблемой в краткосрочной перспективе.

    Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

    Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    21 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России

    Лайма Вайкуле решением суда исключена из участников компании «Лайма-Люкс Рус»

    Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Латвийская певица Лайма Вайкуле лишилась своей доли в российской компании «Лайма-Люкс Рус» по решению суда.

    Вайкуле потеряла свою долю в бизнесе на территории России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Суд принял решение об исключении Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус». Эту компанию она создала совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов.

    Компания специализировалась на салонах красоты и продаже косметики, мебели и аксессуаров.

    В 2022 году Вайкуле передала свои 49% доли в компании своему бизнес-партнеру. Спустя два года Шираз Мамедов обратился в суд с иском об исключении Вайкуле из состава участников ООО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лайме Вайкуле грозила проверка из-за возможного сокрытия доходов, так как у нее нашли бизнес в России, который показывал минимальную прибыль при выручке в 400 млн рублей в год. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.

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    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2024, 15:47 • Новости дня
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    @ Artur Widak/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов, сообщило издание InfoBrics.

    Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.

    Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

    Коментарии (26)
    21 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на запрос Абхазии о поставке электроэнергии

    Песков: Россия ответит на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обязательно ответит на запрос Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии, поскольку республика сталкивается с дефицитом из-за снижения притока на ИнгурГЭС, заявилп ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил России просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на эту просьбу, подчеркнув важность сотрудничества и поддержки Абхазии, передает РИА «Новости».

    «Когда попросит, будет, конечно. Абхазия – родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», – сказал Песков на вопрос о возможном ответе Москвы.

    Проблема дефицита электроэнергии в Абхазии обостряется с ноября по апрель, когда уровень водохранилища на ИнгурГЭС, основного источника электричества, падает. Для покрытия дефицита республика импортирует электроэнергию из России, что обходится в 15 млн рублей ежедневно. Средства на такие поставки отсутствуют в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство Абхазии искать срочные решения и вводить режим веерных отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

    Ранее и. о.и министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

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    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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