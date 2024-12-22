Белорусская армия приняла 15 новых средств РЭБ

В Белоруссии приняли 15 новых носимых средств РЭБ для подавления БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белорусская армия в текущем году приняла на вооружение 15 новых переносных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, полковник Александр Ноговицын. В интервью телекомпании «ВоенТВ» он подчеркнул, что эти средства предназначены для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов.

По словам Ноговицына, новые устройства уже активно поставляются в подразделения армии в необходимом количестве. Полковник отметил, что их тактико-технические характеристики не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят зарубежные аналоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании сил радиоэлектронной борьбы на западной границе, а также поручил создать надежные средства связи военных с учетом уроков СВО на Украине. Белорусская военная промышленность работает над созданием ракет собственного производства, и скоро будет собрана «серьезная ракета».