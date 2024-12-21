Выжившие пострадавшие в ДТП в ЛНР получили средние и легкие травмы

В ДТП в ЛНР погибло семь человек, девять получили легкие и средние травмы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в Луганской Народной Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, следовавшего маршрутом Ростов – Красный Луч, и легкового автомобиля. Столкновение произошло на трассе Ровеньки – Дьяково, в результате аварии погибли семь человек, среди которых оба водителя транспортных средств.



По данным силовых структур региона, девять человек, включая четырнадцатилетнего ребенка, получили травмы. Все пострадавшие, по предварительной информации, имеют средние и легкие травмы. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ, которое касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств происшествия, выясняя причины столкновения. Ведется работа по сбору свидетельских показаний и анализу данных с места аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Должанский – Киев в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, включая обоих водителей.

Ранее сообщалось, что в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот». В апреле шесть человек погибли в ЛНР в результате ДТП на трассе Р-343 Луганск – Лисичанск.

