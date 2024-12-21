Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.27 комментариев
Выжившие пострадавшие в ДТП в ЛНР получили средние и легкие травмы
В ДТП в ЛНР погибло семь человек, девять получили легкие и средние травмы
В ДТП с рейсовым микроавтобусом и легковым автомобилем в ЛНР пострадали девять человек, включая подростка, которые получили легкие и травмы средней степени тяжести.
Как передает ТАСС, в Луганской Народной Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, следовавшего маршрутом Ростов – Красный Луч, и легкового автомобиля. Столкновение произошло на трассе Ровеньки – Дьяково, в результате аварии погибли семь человек, среди которых оба водителя транспортных средств.
По данным силовых структур региона, девять человек, включая четырнадцатилетнего ребенка, получили травмы. Все пострадавшие, по предварительной информации, имеют средние и легкие травмы. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ, которое касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств происшествия, выясняя причины столкновения. Ведется работа по сбору свидетельских показаний и анализу данных с места аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Должанский – Киев в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, включая обоих водителей.
Ранее сообщалось, что в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот». В апреле шесть человек погибли в ЛНР в результате ДТП на трассе Р-343 Луганск – Лисичанск.