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В ДТП на трассе Луганск – Лисичанск погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Р-343 Луганск – Лисичанск в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла около 16:40 мск, передает ТАСС. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi Pajero, а также водитель УАЗа и трое его пассажиров. Еще один пассажир УАЗа в тяжелом состоянии доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Авария произошла в районе поселка Желобок Славяносербского района. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Предварительная квалификация происшествия – ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее сообщалось, что под Луганском в ДТП погиб адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин.
Точная причина гибели Хабибулина не известны, родственники погибшего отправились в Луганск