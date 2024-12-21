Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
Кабмин ФРГ опроверг слухи о визите Шольца в Москву
Пресс-служба правительства ФРГ назвала вымыслом сообщения о поездке Шольца в Россию
В пресс-службе правительства Германии опровергли слухи о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, назвав сообщения об этом вымыслом.
Сообщения СМИ о возможном визите канцлера Олафа Шольца в Москву не соответствуют действительности, передает РИА «Новости». Пресс-служба правительства Германии заявила, что слухи о предполагаемых планах канцлера посетить Россию являются вымыслом.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) распространились слухи о возможной поездке Шольца в Москву с целью «мирной миссии». Эти слухи вызвали широкий резонанс, но официальные представители ФРГ категорически опровергли их.
«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», – заявила представитель пресс-службы правительства Германии агентству.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов.
Между тем американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».