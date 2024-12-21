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    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 16:31 • Новости дня

    Кабмин ФРГ опроверг слухи о визите Шольца в Москву

    Пресс-служба правительства ФРГ назвала вымыслом сообщения о поездке Шольца в Россию

    Tекст: Мария Иванова

    В пресс-службе правительства Германии опровергли слухи о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, назвав сообщения об этом вымыслом.

    Сообщения СМИ о возможном визите канцлера Олафа Шольца в Москву не соответствуют действительности, передает РИА «Новости». Пресс-служба правительства Германии заявила, что слухи о предполагаемых планах канцлера посетить Россию являются вымыслом.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) распространились слухи о возможной поездке Шольца в Москву с целью «мирной миссии». Эти слухи вызвали широкий резонанс, но официальные представители ФРГ категорически опровергли их.

    «Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», – заявила представитель пресс-службы правительства Германии агентству.

    Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

    20 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте

    Немецкий портал t-online сообщил о гибели 11 человек на рождественской ярмарке в Магдебурге в результате наезда автомобилей

    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком городе Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, сообщает NTV. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.

    В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом, передает ТАСС со ссылкой на MDR.

    Некоторые СМИ сообщают об одном автомобиле. «Водитель автомобиля въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения NTV.

    Очевидцы говорят, что водитель, судя по всему, специально направил машину на людей, пишет t-online.

    Bild со ссылкой на источники пишет, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

    В декабре немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта – немцев ливанского и турецкого происхождения. В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта. Также сообщалось, что в Эльмсхорне исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии. В октябре был задержан гражданин Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине.


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    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

    «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, в Магдебурге выходец из Саудовской Аравии на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти заявили о теракте. Погибли два человека, много пострадавших.

    После распада в Германии правящей коалиции Маск назвал главу немецкого правительства «шутом».

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    21 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за «сверхнизкой рождаемости» Германия и Европа оказались под угрозой полного исчезновения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Германия и Европа находятся в глубокой беде из-за сверхнизкой рождаемости», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его мнению, им угрожает «полное исчезновение».

    Напомним, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

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    21 декабря 2024, 01:07 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами теракта в немецком Магдебурге стали два человека, много пострадавших, сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. NTV сообщает, что погиб ребенок.

    «Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», – приводит слова Хазелоффа РИА «Новости».

    По данным NTV, который ссылается на Хазелоффа, один из двух погибших был маленьким ребенком

    При этом Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники заявляли, что погибли как минимум 11 человек, до 80 пострадали. Welt со ссылкой на спасательную службу Магдебурга заявила, что пострадали от 60 до 80 человек, передает ТАСС.

    Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

    Напомним, в Магдебурге автомобиль (некоторые СМИ сообщали о двух машинах) въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти назвали случившееся терактом. Наезд на людей устроил выходец из Саудовской Аравии.

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    20 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага

    Президент Германии Штайнмайер объявил о планах распустить Бундестаг 27 декабря

    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует распустить Бундестаг 27 декабря 2024 года, поскольку переговоры с председателями фракций и групп выявили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства.

    Штайнмайер отметил, что в последние дни провел переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге. Он подчеркнул, что эти обсуждения подтвердили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства для правительства Германии, сообщает ТАСС.

    Президент заявил о намерении действовать в соответствии со статьей 68 Основного закона ФРГ, которая предусматривает возможность роспуска Бундестага. Окончательное решение о роспуске парламента будет принято 27 декабря 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за политического кризиса. Партия «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе страны из Европейского союза. Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о поставках газа, что свидетельствует о растущей потребности в энергетическом диалоге.


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    19 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС

    Bloomberg: «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе ФРГ из ЕС

    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия «Альтернатива для Германии» и ее лидер Алиса Вайдель предложили проведение референдума о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, заявив о разрушительном влиянии политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), подвергла резкой критике политику Евросоюза, заявив, что она разрушает автомобильную промышленность Германии, сообщает Bloomberg.

    В интервью Bloomberg TV в Берлине Вайдель подчеркнула, что ЕС превратился в бюрократическую структуру с «социалистической политикой», которая разрушает рыночный механизм в Европе.

    Вайдель отметила, что Германия страдает из-за запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, что, по ее мнению, серьезно ударило по автомобильному сектору страны. Она отметила: «Нам не нужны все эти бюрократы, не понимающие, что они делают, и разрушающие наши основы в Европейском союзе». АдГ предлагает вернуть ЕС к свободной торговой зоне, чтобы исключить излишнюю бюрократию.

    В рамках своей предвыборной кампании перед выборами, назначенными на 23 февраля, АдГ выступает за выход Германии из ЕС и еврозоны. Это будет означать значительное изменение в политике Германии и отказ от десятилетий политической и экономической интеграции. Партия также призывает к ужесточению контроля за мигрантами и депортации сотен тысяч нелегалов.

    Несмотря на критику, партия занимает второе место в опросах общественного мнения, опережая все правящие партии, включая социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Причем Вайдель отвергла ярлык «ультраправой» партии, называя ее «либертарианской» и «консервативной». Стоит отметить, однако, что некоторые региональные отделения партии на востоке страны считаются экстремистскими и находятся под наблюдением немецких спецслужб.

    Напомним, на этой неделе «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия столкнулась с кризисом экономического потенциала, который упал ниже допандемийного уровня из-за отказа от российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями.

    Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа для снижения его стоимости и обеспечения доступного энергоснабжения в стране.

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    20 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

    Welt сообщила о задержании выходца из Саудовской Аравии после наезда на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
    @ Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге устроил выходец из Саудовской Аравии на черном BMW, пишут Welt и Spiegel.

    По данным Welt, задержан выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Машина была им арендована. Spiegel уточняет, что речь идет о черном BMW, передает ТАСС.

    Bild сообщает, что он работал в местной больнице, передает РИА «Новости».

    Focus-online пишет, что мужчина прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.

    Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что, «предположительно, речь идет о теракте». Городские власти также назвали происшедшее терактом.

    Напомним, прежде некоторые СМИ сообщали, что машин, въехавших в толпу на рождественской ярмарке, было две. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.


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    21 декабря 2024, 07:57 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге пострадали 68 человек, 15 из них получили серьезные травмы, сообщила администрация города, подтвердив, что погибли два человека.

    «Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения на сайте администрации города.

    Как пишет Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в наезде на людей Талеб А. в 2016 году получил статус беженца в Германии. Он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Полиция Магдебурга полагает, что он действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходец из Саудовской Аравии на черном BMW въехал в толпу на рождественской ярмарке. Одним из двух погибших оказался маленький ребенок.

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    20 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Власти Германии назвали вымыслом сообщения о планах Шольца посетить Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается посетить Москву с «мирной миссией», не соответствует действительности, заявила представитель немецкого правительства.

    «Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, о том, что Шольц собирается совершить визит в Россию, заявил журнал Der Spiegel, связав это с предстоящими выборами в Германии. По версии издания, канцлер хочет способствовать урегулированию украинского кризиса, чтобы увеличить рейтинг.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросов на визит канцлера Германии в Россию не поступало.

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    19 декабря 2024, 00:42 • Новости дня
    Бундестаг одобрил закупку для Бундесвера на 25 млн евро

    Бундестаг согласовал 38 проектов закупок для вооруженных сил Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бюджетный комитет Бундестага утвердил 38 проектов закупок для Бундесвера на сумму 25 млн евро, что позволит модернизировать вооруженные силы страны и укрепить их боеготовность.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил 38 проектов закупок для Бундесвера, сообщило ТАСС. Общая сумма составляет 25 млн евро. В заявлении Минобороны Германии говорится: «Одобрив 38 проектов на сумму 25 млн евро, бюджетный комитет задал курс на боеготовность нашего Бундесвера и послал важный сигнал союзникам». Также было подчеркнуто, что эти решения обеспечивают оснащение солдат необходимыми системами.

    Среди одобренных проектов – закупка четырех подводных лодок современного класса U212 CD для ВМС Германии. Сухопутные войска получат израильскую реактивную артиллерию PULS, реактивную броню для БМП Puma, оборудование для цифровизации операций, тепловизоры и прицелы. ВВС продолжат закупать управляемые ракеты для ЗРК Patriot и продлевать срок службы системы ПВО IRIS-T.

    Ранее в этом году комитет одобрил 59 крупных проектов, что составляет всего 97 проектов на данный момент. В 2022 году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации армии. В 2023 году страна планирует потратить на оборону 73,41 млрд долларов, что составляет 2,01% прогнозируемого ВВП. Министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что этих средств может быть недостаточно для обеспечения безопасности в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель планово-командного штаба Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Бундесвер не в состоянии обеспечить Украину оружием в требуемых объемах из-за ограниченных запасов и медленного производства. Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца. Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, и следует воздержаться от спекуляций.

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    21 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Volkswagen решил сократить 35 тыс. рабочих мест в Германии

    Volkswagen объявил о «социально приемлемом сокращении» 35 тыс. рабочих мест в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует к 2030 году сократить 35 тыс. рабочих мест на своих производствах в Германии «социально приемлемым» способом, сообщает компания.

    Профсоюз IG Metall сообщал о достижении соглашения с концерном, которое исключало увольнения. Однако Volkswagen заявил, что «соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение» 35 тыс. рабочих мест к 2030 году.

    По мнению СМИ, концерн намерен вместо увольнений просто не заменять новыми сотрудников, которые будут уходить на пенсию или увольняться по собственному желанию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Volkswagen принял решение закрыть три завода в Германии, объяснив это необходимостью сокращения расходов. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель столкнулась с трудностями из-за конкуренции с китайскими электромобилями, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников.

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    20 декабря 2024, 20:36 • Новости дня
    Песков опроверг получение запросов на визит Шольца в Россию

    Песков опроверг получение запросов на визит Шольца в Россию для мирной миссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запросов на визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков опроверг публикацию издания Der Spiegel о планах Шольца приехать в Россию с мирной миссией. По словам пресс-секретаря президента, Москва не получала запросов на визит канцлера, передает ТАСС.

    Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Шольц планирует посетить Россию с мирной миссией, надеясь использовать это для увеличения своего политического рейтинга в преддверии выборов в Германии. В публикации говорится, что канцлер намерен способствовать примирению Москвы и Киева.

    Напомним, в ноябре Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    21 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек

    Spiegel сообщил об увеличении числа погибших в результате теракта в Магдебурге до пяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, включая маленького ребенка, пострадали 68 человек.

    Число жертв наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге возросло до пяти, сообщает Spiegel. Один из погибших – маленький ребенок. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда автомобиль въехал в толпу.

    Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, включая ребенка. Власти города также заявили о 68 пострадавших.

    Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в 2016 году был признан беженцем и получил вид на жительство в Германии. В настоящий момент ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что водитель направил автомобиль в людей на рождественском рынке в Магдебурге, что привело к гибели четырех человек и травмированию более 200 посетителей.

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    21 декабря 2024, 12:41 • Новости дня
    Германия поддержала возвращение России на международные турниры по футболу

    Генсек РФС заявил о поддержке Германией возвращения России на международную арену

    Tекст: Евгения Караваева

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что Германия выступает за возвращение России на международные спортивные соревнования, тогда как около 30% стран против этого.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международные спортивные соревнования. Как сообщает RT, некоторые страны, такие как Германия, выражают поддержку этому шагу.

    Митрофанов отметил, что во время визита в Болгарию он заметил, что представители этой страны поддерживают возвращение России. «Все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии», – говорил он.

    По его словам, кроме Германии, другие государства, такие как Норвегия и Швеция, не возражают против возвращения России, хотя и ожидают решения от УЕФА по ряду вопросов. В то же время Дания является одной из стран, выступающих против.

    Митрофанов также подчеркнул, что около 30% стран в целом выступают против возвращения России на международную арену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов УЕФА поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Подводные камни успеха Турции в Сирии

      Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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