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Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией
Депутат Госдумы и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что переход президента Украины Владимира Зеленского на ненормативную лексику свидетельствует о его бессилии в отношениях с Россией и президентом Владимиром Путиным.
По его словам, использование ненормативной лексики Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком демонстрирует их бессилие перед президентом России, передает ТАСС.
Медведчук отметил, что Путин продемонстрировал существенное превосходство вооружений России, перечеркивающее стратегию Киева говорить с Москвой с позиции силы.
Политик добавил, что у Зеленского нет другого плана, кроме как пытаться использовать международные коррупционные механизмы, например, как это было с попыткой подкупа словацкого премьера Роберта Фицо.
Кроме того, Медведчук подчеркнул, что российский лидер оказывается выше Зеленского и в вопросах переговоров. Он уверяет, что Зеленский не готов к компромиссам и его действия подрывают легитимность его власти, делая невозможным подписание итоговых документов без участия законной украинской власти.
В заключение Медведчук указал, что Путин поставил Зеленского на место, напомнив ему об утрате легитимности и «выкинул из переговорного процесса», отметив, что Зеленский не сможет выполнить полномочия верховного главнокомандующего и проиграет любые выборы, если они состоятся.
Политик добавил, что ситуация для Зеленского сложилась катастрофическая, и народ Украины, уставший от него, никогда не поддержит его в новых выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес России представляют собой хамство и деградацию, а также подчеркивал, что Россия будет отвечать на поле боя, а не вступать в словесные перепалки. Спикер МИД Мария Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его слов.