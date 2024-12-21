Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, использование ненормативной лексики Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком демонстрирует их бессилие перед президентом России, передает ТАСС.

Медведчук отметил, что Путин продемонстрировал существенное превосходство вооружений России, перечеркивающее стратегию Киева говорить с Москвой с позиции силы.

Политик добавил, что у Зеленского нет другого плана, кроме как пытаться использовать международные коррупционные механизмы, например, как это было с попыткой подкупа словацкого премьера Роберта Фицо.

Кроме того, Медведчук подчеркнул, что российский лидер оказывается выше Зеленского и в вопросах переговоров. Он уверяет, что Зеленский не готов к компромиссам и его действия подрывают легитимность его власти, делая невозможным подписание итоговых документов без участия законной украинской власти.

В заключение Медведчук указал, что Путин поставил Зеленского на место, напомнив ему об утрате легитимности и «выкинул из переговорного процесса», отметив, что Зеленский не сможет выполнить полномочия верховного главнокомандующего и проиграет любые выборы, если они состоятся.

Политик добавил, что ситуация для Зеленского сложилась катастрофическая, и народ Украины, уставший от него, никогда не поддержит его в новых выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес России представляют собой хамство и деградацию, а также подчеркивал, что Россия будет отвечать на поле боя, а не вступать в словесные перепалки. Спикер МИД Мария Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его слов.