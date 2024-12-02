Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага.19 комментариев
Власти Грузии сообщили о признании со стороны ОБСЕ выборов в парламент
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник получила письмо от БДИПЧ/ОБСЕ с фактическим признанием выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «БДИПЧ/ОБСЕ в этом послании отмечают хорошее администрирование выборов и конкурентные условия на них».
Есть определенные критические замечания, но они не касаются того, о чем говорит оппозиция – нарушение тайны голосования, сказал глава правительства. Ираклий Кобахидзе отметил, что именно из-за таких выводов БДИПЧ/ОБСЕ «находится под особым ударом оппозиции».
По его словам, послание Маке Бочоришвили, «в котором выражена готовность к сотрудничеству, – это признание, и это очень важно».
Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта – 69, но они не признают итоги выборов и требуют новых.