Власти Грузии сообщили о признании со стороны ОБСЕ выборов в парламент

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «БДИПЧ/ОБСЕ в этом послании отмечают хорошее администрирование выборов и конкурентные условия на них».

Есть определенные критические замечания, но они не касаются того, о чем говорит оппозиция – нарушение тайны голосования, сказал глава правительства. Ираклий Кобахидзе отметил, что именно из-за таких выводов БДИПЧ/ОБСЕ «находится под особым ударом оппозиции».

По его словам, послание Маке Бочоришвили, «в котором выражена готовность к сотрудничеству, – это признание, и это очень важно».

Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта – 69, но они не признают итоги выборов и требуют новых.