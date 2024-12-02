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США решили разработать систему быстрой перезарядки ракет на море
Пентагон поручил разработать методы перезарядки пусковых установок в открытом море
Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов у кораблей в Тихом океане, что требует оперативной перезарядки пусковых установок в открытом море для поддержания боеспособности.
Соединенные Штаты работают над решением проблемы перезарядки пусковых установок военных кораблей в открытом море. Как сообщает Wall Street Journal, эта задача стала актуальной из-за опасений Пентагона, что в случае начала боевых действий в западной части Тихого океана у американских военных кораблей быстро закончатся боеприпасы, передает РИА «Новости». Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо поручил командирам и инженерам найти способы пополнения боезапасов в отдаленных портах или в открытом море.
Без возможностей быстрой перезарядки американские корабли будут вынуждены возвращаться на базы на Гавайях или в Калифорнии, что выведет их из боевых действий на несколько недель. Это уже стало проблемой в Красном море, где пополнение боезапасов возможно только в безопасных гаванях. Для решения этой проблемы инженеры ВМС США разработали прототип новой системы перезарядки, известной как Transferrable Reload At-sea Method (TRAM).
По данным издания, внедрение системы TRAM способно значительно сократить время перезарядки до нескольких дней. Это также даст возможность примерно в пять раз увеличить количество кораблей, которые смогут вести боевые действия в море в течение длительного времени. TRAM может стать ключевым элементом в обеспечении боеготовности американских кораблей в открытых водах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре корабли США успешно сбили ракеты во время атаки Ирана на Израиль, а в декабре хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море.