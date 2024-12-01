Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

  • Новость часаБелый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    22 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    29 комментариев
    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня

    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

    Коментарии (17)
    28 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    ЦПВС: Сирийская армия и ВКС России уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    В результате нападения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб было уничтожено по меньшей мере 400 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, запрещенная на территории России). Бои продолжаются при активной поддержке российской авиации.

    Как отметил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, боевики начали атаку на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. По его словам, сирийская армия ведет упорные бои с поддержкой ВКС России, передает ТАСС.

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нападавшие понесли значительные потери. «Уничтожено не менее 400 боевиков», – подчеркнул он на брифинге. Также была отмечена утрата боевиками значительных объемов техники.

    Также, по словам Игнасюка, в районе Идлиба зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских войск боевиками. Ситуация остается напряженной, однако продолжается активная операция по подавлению террористов.

    Напомним, утром 28 ноября сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо.

    Коментарии (10)
    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    29 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо

    Сирийские ВВС атаковали позиции террористов в ответ на наступление из Идлиба

    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

    Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западе провинции Алеппо. Были уничтожены скопления живой силы, а также пункты управления и артиллерийские позиции боевиков, передает РИА «Новости».

    Атака была проведена в ответ на наступление террористов из Идлиба, начавшееся ранее.

    Ранее Министерство обороны Сирии заявляло о продолжающемся противостоянии с террористической группировкой.

    Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

    Коментарии (4)
    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»

    Правительственные войска освободили Эль-Бакум от боевиков «Джебхат ан-Нусра» в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), освободив город Эль-Бакум, и перекрыла международную трассу M-5.

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», которые ранее захватили более двадцати населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум, находящийся в стратегически важной зоне, передает ТАСС.

    Сообщается, что ранее в Алеппо были переброшены дополнительные войска из других областей Сирии. Это стало возможным после того, как правительство перекрыло движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Данная мера была принята в связи с угрозой нападений со стороны боевиков, которые активно действуют в регионе.

    Накануне стало известно, что сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра. После этого правительственные войска при поддержки российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о готовности к войне в Ливане

    Израиль готов к войне в Ливане при нарушении перемирия со стороны «Хезболла»

    Tекст: Максим Попов

    Армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня движением «Хезболла», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    По словам Нетаньяху, армия Израиля будет готова к полномасштабной войне в Ливане, если движение «Хезболла» сорвет установленный режим прекращения огня. Он подчеркнул, что армия уже получила соответствующий приказ и готова действовать в случае необходимости, передает ТАСС.

    «Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля – начать полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня», – сказал Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что  период прекращения огня будет использован израильской армией для обновления сил и перевооружения.

    Напомним, Израиль принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

    Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

    Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

    Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

    Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

    Ранее  заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

    Коментарии (2)
    1 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

    Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.

    Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.

    В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.

    Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.

    Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2024, 23:57 • Новости дня
    ВКС России уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки

    ВКС России ликвидировали более 200 боевиков в Алеппо и Идлибе за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» и других формирований в провинциях Алеппо и Идлиб.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк на брифинге сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Удары нанесены по технике и живой силе террористов, пунктам управления и складам.

    Обострение обстановки связано с наступлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и других вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил. Операция ВКС России продолжается в поддержку сирийской армии.

    Командование сирийской армии ранее заявило о масштабной атаке боевиков на севере страны и попытках захвата населенных пунктов. Сирийская армия начала контрнаступление, захватив более 20 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо.

    Авиация международной коалиции во главе с США продолжает нарушать протоколы деконфликтации, совершая несогласованные полеты в Сирии. За сутки зафиксировано четыре случая нарушения протоколов и восемь нарушений воздушного пространства с участием истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе нападения террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб Минобороны Сирии заявило, что задействованы боевики иностранных государств, и что в этих провинциях продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра»*. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб и прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны. Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусра»* на западе Алеппо, уничтожив скопления живой силы, пункты управления и артиллерийские позиции боевиков.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы

    Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийское министерство обороны опровергает слухи об отходе армии из провинции Хама, подтверждая, что войска остаются на своих позициях на севере и востоке региона и готовы к отражению возможных атак.

    Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.

    В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.

    Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    КСИР Ирана призвал к новой атаке на Израиль

    Замкомандующего КСИР предложил повторить операцию «Наводнение Аль-Акса» против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля, аналогичную атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Нагди, выступая на мероприятии, заявил, что хотел бы проведения новой операции под названием «Наводнение Аль-Акса» – в ответ на израильский удар по территории Ирана, который произошел 26 октября, сообщает ТАСС.

    По словам иранского военачальника, недавнее нападение Израиля вызывает много вопросов о возможных действиях Ирана. Однако он отметил, что его не беспокоит проведение операции «Правдивое обещание – 3», которую некоторые ожидают как ответ на израильскую агрессию. Нагди подчеркнул, что военизированное ополчение «Басидж» готово к новой операции, чтобы «покончить с сионистами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике, опровергнув слухи о своей гибели, в то время как в Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Газе достигло семи человек

    В Газе обрушился жилой дом, семь человек погибли, шесть пропали без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

    Число жертв обрушения жилого дома в городе Газа возросло до семи человек, сообщает телеканал Al Mayadeen. Трагедия произошла в районе Аль-Рималь, расположенном в центре Газы. По информации ливанского телеканала, шесть человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех погибших в результате рейда израильских военных, которые, взорвав здание, спровоцировали его обрушение.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эти действия сопровождались убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в результате атак на северные районы сектора Газа. Сообщалось, что не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди которых были жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский признался в страхе просить о вводе западных войск на Украину
    Французский генерал назвал провальным заявление Зеленского о «зонтике НАТО»
    Глава МВД Германии не нашла доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL
    Посольство России в Узбекистане связалось с МИД из-за задержания Пивоварова
    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    В Нижнем Новгороде задержали положившую раздетого младенца на снег мать

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............