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Туристка из Волгограда добилась компенсации за сорванный антарктический круиз
Туристка из Волгограда Наталья Литвинова договорилась о компенсации за сорванный круиз в Антарктиду
Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявившая голодовку на антарктическом лайнере SH Diana из-за сорванного круиза, сообщила, что достигла соглашения с компанией о компенсации.
Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, которая ранее объявила голодовку на борту круизного лайнера SH Diana, урегулировала спор с компанией, сообщает РИА «Новости». Литвинова требовала полной компенсации за сорванный тур в Антарктиду, который не состоялся из-за поломки двигателя.
Литвинова рассказала, что достигнута договоренность, которая ее устраивает, и инцидент исчерпан. Однако условие компенсации она не раскрыла, сославшись на невозможность разглашения.
По информации СМИ, на судне застряли более 170 пассажиров, включая россиян, после неполадок с двигателем. Компания предложила возврат половины стоимости тура или сертификат на будущую поездку. Некоторые пассажиры, включая троих россиян, объявили голодовку, но позже двое отказались от нее из-за плохого самочувствия.
Литвинова, мечтавшая о круизе годами и накопившая на него деньги, была недовольна первоначальными условиями компенсации. Она требовала круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет и возмещение транспортных расходов. 29 ноября компания Swan Hellenic объявила, что конфликт урегулирован, предложив возвращение 50% стоимости круиза.
Ранее сообщалось, что российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку на лайнере SH Diana, которую она объявила в знак протеста против недостаточной компенсации за отмену круиза в Антарктиду. Литвинова, проживающая в Волгограде, уже пять дней голодала, требуя от компании ваучер на аналогичный круиз.