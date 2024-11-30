Жительница Волгограда осталась единственной голодающей на лайнере в Антарктиду

Tекст: Валерия Городецкая

Женщина заявила, что требует от компании организатора ваучер на аналогичное путешествие, так как у нее нет финансовой возможности приобрести новый тур, передает «Газета.Ru». По ее словам, условия круиза не были выполнены, и она хочет получить компенсацию за неудавшееся путешествие.

Литвинова отметила, что из 17 запланированных точек круиза была посещена только четыре. Она подчеркнула, что остальные пассажиры, которые также были недовольны, заключили договоры о неразглашении с компанией и прекратили голодовку, предположительно, получив от нее предложение. Однако Литвинова не получила подобного предложения и решила продолжать голодовку.

По словам туристки, компания до сих пор не ответила на ее требования. Женщина сообщила, что персонал судна спокойно относится к ее голодовке, раз в день предлагает пройти медицинский осмотр. Несмотря на физическое благополучие, она выразила моральное и эмоциональное разочарование от сложившейся ситуации.

Напомним, российские туристы на борту лайнера SH DIANA, который следовал в Антарктиду, но застрял на Кипре из-за отказа двигателей, объявили голодовку и требуют возврата денежных средств.