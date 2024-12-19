Мать погибшей модели Светланы Савицкой раскрыла детали аварии в Париже

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, автомобиль 20-летнего пожарного занесло на крутом повороте, в результате чего он оказался на встречной полосе. Наталья рассказала, что виновник аварии сразу же начал оказывать помощь пострадавшей. Она подчеркнула, что пожарный выглядел абсолютно нормальным, без каких-либо признаков вредных привычек. Водитель задержан, ведется расследование, передает Газета.Ru.

«Просто судьба так распорядилась», – добавила она. Тело Савицкой планируется доставить в Россию в понедельник ночью.

Светлана Савицкая жила в основном в Лондоне, но часто посещала Францию по работе или личным делам. Ее подруга Марина (имя изменено) сообщила, что Савицкая собиралась в декабре прилететь в Москву. Светлана была известна как арт-дилер и музыкант.

Марина также подчеркнула, что Савицкая была честной и харизматичной личностью, любившей жизнь и стремившейся к новым вершинам. Родители способствовали ее началу карьеры, но всего в жизни она добилась сама.

Напомним, в четверг российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.

Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour. Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».