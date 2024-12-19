«Росэлектроника» начала поставки супершредеров для госведомств

«Росэлектроника» поставила госорганам 300 шредеров для уничтожения секретных документов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки шредеров для секретных документов одному из российских госведомств, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы компании, шредеры способны измельчать до шести листов бумаги плотностью 80 граммов на квадратный метр с высокой скоростью резки в 60 миллиметров в секунду.

Устройства разрезают листы формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм, что делает невозможным восстановление документов даже с использованием специалистов и программного обеспечения. Кроме бумажных документов, «супершредеры» могут уничтожать пластиковые карты, а также CD и DVD диски.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», входящий в «Росэлектронику», должен поставить государственному заказчику более 100 таких шредеров, собранных из российских комплектующих. По словам генерального директора НЗР «Оксид» Льва Носенко, компания уже передала почти 300 устройств, значительная часть из которых будет поставлена в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году на форуме «Армия-2021» обещали показать шредер, способный «стирать в пыль» секретную информацию. Ростех в 2023 году начал поставку шредеров для уничтожения секретных бумаг.