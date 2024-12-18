В Латвии объявила сбор денег на транспортировку тела баскетболиста Тиммы

В Латвии начали сбор средств на транспортировку тела Яниса Тиммы на родину для захоронения

Tекст: Мария Иванова

В Латвии объявлен сбор средств для транспортировки тела баскетболиста Яниса Тиммы и его захоронения, сообщает РИА «Новости». Сообщение о сборе средств сделал Гатис Лининьш, близкий друг Тиммы, от имени его матери Аусмы Тиммы. По словам Лининьша, финансовые ресурсы на эти цели у семьи спортсмена отсутствуют, и они рассчитывают на помощь от друзей и поклонников.

Тело Тиммы, который ранее был женат на певице Анне Седоковой, обнаружили в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний спортсмен покончил с собой.

Лининьш отметил, что несмотря на трагические события, Яниса будут помнить как теплого и добродушного человека.

Янис Тимма был известным баскетболистом, выступавшим за «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки». В 2013 году он был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» на драфте НБА. За сборную Латвии Тимма сыграл в 68 матчах, и в этом ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3x3. Однако, из-за закона, принятого в Латвии в 2022 году, он мог лишиться места в сборной, так как нарушал запрет на участие в соревнованиях, проводящихся в России и Белоруссии.

Накануне Москве обнаружили тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой.

Певица в октябре официально подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, с которым была в браке с 2020 года.

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