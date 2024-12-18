Психолог объяснил причину появления суицидальных мыслей при разводе

Tекст: Татьяна Косолапова

«Любая экзогенная депрессия возникает в результате действия психотравмирующего фактора. В данном случае это развод. Если этот фактор воспринимается человеком как очень сильный, трагический, то у человека могут возникнуть суицидальные тенденции», – говорит Бирюков.



По его словам, лучший способ избежать возможной депрессии, а также появления мыслей суицидального характера – не доводить до расторжения брака и принимать все усилия по сохранению семьи. Если с партнером на протяжении определенного времени не получается откровенно поговорить, найти общий язык, то можно прибегнуть к совместной консультации у семейного психолога. Специалист может помочь взглянуть на отношения со стороны и понять, в чем истинная причина конфликтов.

«Но если все решили за человека, если виновник развода не он, то как раз в этой ситуации распад семьи и будет тем самым психотравмирующим фактором. Тут все зависит от тяжести депрессии. В легком случае человек может выйти из нее сам. Иногда требуется психотерапия, а в тяжелых случаях, особенно при суицидальных попытках, требуется госпитализация в психиатрический стационар», – делится врач.

Он призывает ни в коем случае не пытаться «вылечить» депрессию алкоголем, поскольку спиртное только усугубит состояние, что подтверждает немалое количество исследований. Кроме того, нельзя самостоятельно, без назначения врача, принимать антидепрессанты.

«Зато хорошо помогает переключение человека на другую деятельность: съездить куда-нибудь, поступить учиться, сконцентрироваться на общении с другими людьми, хобби или давних замыслах. Если человек много лет мечтает построить дом в лесу или научиться шить – самое время заняться этим после вынужденного развода», – заключил Бирюков.

Ранее бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Мужчина покончил с собой. Сообщалось, что спортсмен находился в депрессивном состоянии, поскольку тяжело переживал расторжение брака с Седоковой.

В октябре стало известно, что Седокова подала иск о разводе с баскетболистом.