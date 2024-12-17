Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования в 2025 году

Фальков сообщил о переходе на новую модель высшего образования в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

В ходе совещания с ректорами российских университетов он подчеркнул, что это шаг станет эволюционным процессом, пишет ТАСС.

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, – усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность», – отметил министр.

После окончания 2024-2025 учебного года в пятидесяти вузах страны будут проведены анализы результатов пилотного проекта. Этот проект направлен на повышение качества преподавания фундаментальных дисциплин. Успешные результаты этих вузов планируется распространить на остальные университеты страны.

Министр также сообщил, что количество бюджетных мест в вузах на 2025 год не только сохранится, но и увеличится в приоритетных направлениях подготовки инженерно-технических, педагогических и медицинских кадров. Отдельно Фальков выразил благодарность университетам за организацию приемной кампании для участников спецоперации и их семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России на 2023-2026 учебные годы, который будет внедряться в таких вузах, как МАИ, МИСиС, МПГУ, Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Томский государственный университет; в рамках новой системы устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в виде аспирантуры; под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка, причем сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем – от четырех до шести лет, а в магистратуре – от одного до трех лет.