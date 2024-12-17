У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Обнаружена камера слежения за генералом Кирилловым
Камера наблюдения за генералом Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга
Правоохранительные органы сообщили, что камера слежения за генералом Игорем Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга, припаркованном рядом с его домом.
В Москве была обнаружена скрытая камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, сообщает ТАСС. Камера была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован рядом с его домом. Информацию предоставил источник в правоохранительных органах.
Он также сообщил, что из автомобиля были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.