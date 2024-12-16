В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Хинштейн возмутился платной арендой складов для гуманитарной помощи
Хинштейн осудил предпринимателей за требование аредной платы за склады для гуманитарной помощи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство требованием платы за пользование складами для гуманитарной помощи, которые ранее предоставлялись бесплатно.
На оперативном совещании Хинштейн рассказал об обращении руководителей волонтерской организации «Национальный центр оказания помощи детям», которые сообщили, что с них потребовали арендную плату за склады, используемые для сортировки и хранения гуманитарной помощи, передает ТАСС.
Хинштейн заявил, что размещение складов должно быть бесплатным, и отметил, что представители бизнеса, понимающие это, – социально ответственные люди. Он также предостерег тех, кто хочет извлечь выгоду из аренды. «Те риски, которые понесут эти жадные люди, намного перекроют средства, которые сейчас они получат», – заявил Хинштейн.
Он заверил, что проблема будет решена, и подчеркнул, что «вся страна помогает Курской области», а предприниматели в Курске требуют плату за склады, которые два месяца были бесплатными.
«Так не будет!» – добавил он, комментируя ситуацию.
Ранее Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области
Он призвал членов правительства региона активно вести страницы в социальных сетях для улучшения обратной связи с гражданами, а также предложил чиновникам, желающим комментировать военные действия, вступить в ряды Вооруженных сил, поскольку информировать о работе военных должны только силовые структуры.
Кроме того, Хинштейн уделил внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.