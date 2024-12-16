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Экипаж судна Lady Fortune запросил помощь в Керченском проливе
Экипаж судна Lady Fortune подал сигнал бедствия в Керченском проливе
Судно Lady Fortune с экипажем из 13 человек из Турции и Азербайджана оказалось в бедственном положении в Керченском проливе из-за нехватки воды и продовольствия, а также шестимесячной задержки заработной платы.
Судно турецкого судовладельца, на борту которого находятся 13 моряков из Турции и Азербайджана, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе, передает ТАСС. Экипаж судна Lady Fortune сообщил о нехватке воды и продовольствия, а также о проблемах с техническим состоянием судна. Усложняют ситуацию и сложные погодные условия.
Представитель Российского профессионального союза моряков сообщила, что экипаж, состоящий из одного турка и двенадцати азербайджанцев, не получает заработную плату уже шесть месяцев. Из-за этого моряки обратились в профсоюз за помощью, так как не смогли связаться с международным профсоюзом моряков. По словам представителя, сигнал бедствия был подан не из-за погодных условий, а из-за голода.
Экипаж судна уже обратился к капитану порта Темрюк с просьбой о разрешении на заход в порт для получения необходимой помощи. На данный момент судно не может выйти в море, что усугубляет ситуацию и ставит под угрозу здоровье и безопасность моряков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали экипаж танкера «Волгонефть-239», который сел на мель возле Тамани. Росрыболовство сообщило о мониторинге ситуации с аварией танкера в Керченском проливе. После крушения танкера в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков.