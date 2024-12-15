  • Новость часаСотни украинских солдат блокированы в Курахово
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    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез
    Медведев допустил появление новых регионов в России
    Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ
    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
    ВСУ запретили отступать из Великой Новоселки
    В селах Успеновка и Анновка под Курахово установлены флаги России
    Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Вице-канцлер ФРГ заявил о проблемах немецкой бизнес-модели
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    21 комментарий
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    8 комментариев
    15 декабря 2024, 12:13 • Новости дня

    Западная Захара объявила о борьбе с Марокко за независимость

    Западная Сахара заявила о намерении усилить вооруженные атаки на Марокко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа, борющаяся за независимость Западной Сахары, предупредила о возможном усилении военных атак в ответ на попытки Марокко укрепить контроль над спорной территорией при поддержке США и Франции.

    Как пишет Bloomberg, группа, борющаяся за независимость Западной Сахары, предупредила о возможном усилении военных атак на Марокко. Это связано с тем, что Марокко пытается укрепить контроль над спорной территорией, получив поддержку от США и Франции.

    Посол Сахарской Республики в Кении Мохамед Лиман Али заявил, что поддержка Парижа и возможное возвращение Дональда Трампа приведут к усилению позиции Марокко и заставят народ Сахары активизировать вооруженную борьбу за самоопределение и независимость. Али также резко раскритиковал решение Ryanair Holdings Plc запустить прямые рейсы между Дахлой и европейскими городами. Он подчеркнул, что Марокко не имеет права предоставлять разрешения третьим сторонам относительно Западной Сахары.

    США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой в последние месяцы первого срока Трампа, что позволило Марокко восстановить и укрепить дипломатические связи с Израилем. Испания и Франция также признали марокканское правление, что вызвало недовольство Алжира, где в лагерях беженцев проживают 170 тыс. сахрави.

    Международная кризисная группа в своем отчете предупредила о рисках возможного конфликта между Марокко и Алжиром из-за спорной территории. Они отметили, что пока взаимное самообладание и дипломатия США сохраняют мир между соседями, но угрозы остаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сумел вытеснить западные компании из ключевых инфраструктурных проектов в Африке благодаря своему экономическому влиянию и инвестициям. Запад встревожен растущим влиянием России в Африке, что подчеркивает изменяющийся баланс сил на континенте. На митингах в Африке появляются российские флаги, что свидетельствует о поддержке России и смене настроений среди местного населения.

    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    14 декабря 2024, 17:41 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ Дупешко в зоне СВО

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава разведки 25-й бригады ВСУ Николай Дупешко был уничтожен российским БПЛА на Покровском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о начальнике разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майоре Николае Дупешко.

    Поддубный сообщил, что Дупешко был уничтожен в результате удара российского беспилотного летательного аппарата на Покровском направлении. По словам военкора, Дупешко был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

    Ранее военкоры сообщали, что подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.

    До этого украинские власти сообщили, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой

    В Швейцарии осудили нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»

    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
    @ Pierre Albouy/Reuters

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель молодежного крыла Швейцарской народной партии назвал позором и плевком на мир акцию украинок, которые с бензопилой напали на памятник в Женеве.

    Нападение украинских активисток с бензопилой на памятник «Сломанный стул» в Женеве – позор, передает ТАСС слова представителя молодежного крыла Швейцарской народной партии Энзо Малорджо.

    «Ваш поступок – полнейший позор, плевок на мир и человечество», – обратился он к активисткам Femen в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Малорджо считает, что надругательство над символом борьбы с противопехотными минами – это переход границ постыдного. Он предложил украинкам вернуться на родину и избавиться от разрушительной ненависти.

    Ранее сообщалось, что две активистки украинской феминистской группы Femen, обернувшись во флаг Украины, бензопилой изрезали часть деревянной скульптуры в знак протеста против России. «Сломанный стул» у здания ООН является одной из главных достопримечательностей Женевы.

    Полиция вмешалась, чтобы воспрепятствовать акту вандализма. В связи с инцидентом допрашивают четырех человек.

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    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться. В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

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    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

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    14 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине подтвердили, что сбитый российскими ПВО у Херсона украинский летчик 299-й бригады тактической авиации применял средства поражения иностранного производства, однако не уточнили их наименование.

    Украина признала, что сбитый у Херсона летчик тактической авиации применял иностранные средства поражения, сообщает ТАСС.

     «Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», – заявили в Воздушных силах ВСУ. Однако информации о конкретных типах оружия и модели сбитого самолета предоставлено не было.

    Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что самолет был сбит российскими силами противовоздушной обороны севернее Херсона. Также ранее губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

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    14 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Медведев допустил появление новых регионов в России

    Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России

    Медведев допустил появление новых регионов в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России.

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии, допустил возможность присоединения к России новых регионов. Такое заявление он сделал, говоря о программе «Развитие новых регионов», передает ТАСС.

    «Этот опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», – подчеркнул политик.

    Кроме того, Медведев заявил, что новые регионы станут мощной движущей силой для развития страны. Особое внимание должно уделяться вопросам социально-экономического возрождения регионов, вернувшихся в состав России.

    При содействии партии все регионы и муниципалитеты оказывают всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что за два года ряды «Единой России» пополнили 190 тыс. жителей новых регионов, а региональные парламенты приняли 320 законов для интеграции Донбасса и Новороссии в правовую систему России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан и интеграция новых регионов в приоритете у госрасходов.

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    14 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    На грузинском курорте Гудаури найдены тела 11 индусов и одного местного жителя

    Tекст: Вера Басилая

    На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.

    На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».

    По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.

    После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До  этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.

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    14 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло

    Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»

    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.

    «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.

    Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.

    Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

    Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.

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    14 декабря 2024, 17:37 • Новости дня
    Задержана сбившая насмерть ребенка в Новой Москве пьяная женщина на Porsche

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Москве женщина-водитель, находясь в алкогольном опьянении, сбила насмерть ребенка, она была задержана следственными органами для проведения дальнейших действий.

    Женщина-водитель, сбившая насмерть ребенка в Новой Москве, задержана, передает ТАСС. В Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета по Москве подтвердили, что она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Следствие установило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобилем и выехала на тротуар. На тротуаре она сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался от полученных травм в одной из городских больниц.

    По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили необходимые судебные экспертизы. Также будут допрошены свидетели ДТП.

    ГСУ СК сообщило, что задержанная ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения и сейчас направлена на медицинское освидетельствование. Соседи подозреваемой указали на ее частое нарушение правил эксплуатации автомобиля, что будет учитываться в ходе следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве автомобиль марки Porsche выехал на тротуар и сбил мальчика с няней, которых затем госпитализировали.

    Ранее на Ленинградском проспекте водитель грузовика Mercedes, сдавая задним ходом, сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова.

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    14 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа подрывников ВС России, именуемая «хоккеистами», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62.

    Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

    Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

    «Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

    Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

    «В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

    Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

    Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

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    14 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

    Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

    Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

    ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

    Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

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    14 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    Умер актер Николай Ледовских

    Умер актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских

    Умер актер Николай Ледовских

    Tекст: Мария Иванова

    Российский актер, фотохудожник и писатель Николай Ледовский, известный своими ролями в более чем полусотне проектов, включая такие сериалы, как «Интерны» и «Угрюм-река», скончался в возрасте 76 лет.

    Николай Ледовских, известный российский актер, фотохудожник и писатель, скончался 12 декабря, сообщает «Российская газета».

    Ледовских родился в 1947 году, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1974 году по специальности «международная журналистика». Помимо актерской деятельности, он также был успешным журналистом, редактором и поэтом.

    Актерская карьера Ледовских началась в 2000-х, и за это время он принял участие в более чем 50 проектах. Среди его работ такие популярные сериалы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Адвокат», «Знаки судьбы», «Москва. Три вокзала», а также «Угрюм-река» и «Интерны». Каждая из этих ролей оставила свой след в российском кинематографе и полюбилась зрителям.

    Последней работой Николая Ледовских стала роль в «Балаболе», вышедшем в прошлом году.

    Ранее актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.

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    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

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