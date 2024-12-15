Западная Сахара заявила о намерении усилить вооруженные атаки на Марокко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Bloomberg, группа, борющаяся за независимость Западной Сахары, предупредила о возможном усилении военных атак на Марокко. Это связано с тем, что Марокко пытается укрепить контроль над спорной территорией, получив поддержку от США и Франции.

Посол Сахарской Республики в Кении Мохамед Лиман Али заявил, что поддержка Парижа и возможное возвращение Дональда Трампа приведут к усилению позиции Марокко и заставят народ Сахары активизировать вооруженную борьбу за самоопределение и независимость. Али также резко раскритиковал решение Ryanair Holdings Plc запустить прямые рейсы между Дахлой и европейскими городами. Он подчеркнул, что Марокко не имеет права предоставлять разрешения третьим сторонам относительно Западной Сахары.

США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой в последние месяцы первого срока Трампа, что позволило Марокко восстановить и укрепить дипломатические связи с Израилем. Испания и Франция также признали марокканское правление, что вызвало недовольство Алжира, где в лагерях беженцев проживают 170 тыс. сахрави.

Международная кризисная группа в своем отчете предупредила о рисках возможного конфликта между Марокко и Алжиром из-за спорной территории. Они отметили, что пока взаимное самообладание и дипломатия США сохраняют мир между соседями, но угрозы остаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сумел вытеснить западные компании из ключевых инфраструктурных проектов в Африке благодаря своему экономическому влиянию и инвестициям. Запад встревожен растущим влиянием России в Африке, что подчеркивает изменяющийся баланс сил на континенте. На митингах в Африке появляются российские флаги, что свидетельствует о поддержке России и смене настроений среди местного населения.