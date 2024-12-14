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Прокуратура Москвы начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева
Генеральная прокуратура России начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которая проживает в США.
Генеральная прокуратура начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Столичная прокуратура заинтересовалась заявлениями Хрущевой, на которые обратили внимание общественники из движения «Зов Народа».
Проверяется информация о ее возможной причастности к шпионажу.
Нина Хрущева проживает в США. Она работает профессором Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, пропаганде и истории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ельцин Центр» отменил выступление Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева. Движение «Зов народа» призвало проверить Нину Хрущеву на шпионаж. Общественники заявили, что правнучка Хрущева неоднократно осуждала СВО и высказывалась о развале России.