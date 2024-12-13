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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    13 декабря 2024, 20:19 • Новости дня

    Эксперты назвали альтернативу Google Play для российских разработчиков

    Эксперты призвали российских пользователей и разработчиков пользоваться RuStore

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Google Play прекратить монетизацию российских разработчиков станет хорошим поводом сосредоточиться на RuStore, где все приложения проходят серьезную проверку на безопасность, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    По словам Немкина, Google Play не просто усложняет жизнь российским разработчикам – он буквально выталкивает их из своей экосистемы.

    «Это повод сосредоточиться на RuStore, где к разработчикам относятся с уважением, а публикация приложений становится простой и безопасной процедурой. Более того, RuStore – это платформа, где российские пользователи могут быть уверены, что доступ к приложениям, в том числе жизненно важным, не будет внезапно заблокирован», – заявил Немкин.

    «Google Play уже давно не радует пользователей – то приложения удаляют, то с безопасностью проблемы, а теперь еще и монетизацию для наших разработчиков отключают. Зачем терпеть это отношение, если есть RuStore? Там уже 45 тыс. приложений, и, что особенно важно, все они проходят серьезную проверку на безопасность. Это действительно достойная альтернатива, которой стоит активно пользоваться», – заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

    Ранее стало известно, что Google Play приостановит монетизацию разработчиков из России, что сделает покупку их платных приложений невозможной.

    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

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    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

    Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

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    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    13 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»

    Минобороны назначило генерал-лейтенанта Иванаева командующим войсками группировки «Восток»

    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим группировкой «Восток», сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

    Это стало известно после поездки министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Андрей Иванаев, которому на данный момент 52 года, ранее руководил 20-й общевойсковой армией.

    Иванаев родился в 1972 году в Уральске, Казахская ССР. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Начал свою службу как командир танкового взвода в Закавказском военном округе и поднялся до должности командира мотострелковой бригады в Западном военном округе, передает ТАСС.

    С 2013 года он занимал пост начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года стал начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Иванаев участвовал в боевых действиях и был награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проводил инспекцию командного пункта группировки войск «Восток», во время которой ему докладывали о текущей ситуации и задачах, выполняемых войсками.

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    13 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

    Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

    На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

    Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

    После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Над Финским заливом в Ленобласти сбит разведывательный дрон

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ленинградской области в районе перевалочного комплекса «Лукойл-II» в Высоцке силы ПВО сбили разведывательный беспилотник, обломки которого упали в Финский залив.

    По сообщению 78.ru, в Ленинградской области накануне около 22.00 был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в районе перевалочного комплекса «Лукойл-II» в Высоцке.

    Предполагается, что дрон снимал объекты инфраструктуры комплекса, который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Обломки аппарата упали в акваторию Финского залива. Падение дрона не привело к пострадавшим или повреждениям на терминале.

    Напомним, силы ПВО России в ночь на пятницу предотвратили террористическую атаку, уничтожив беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями.

    В ночь на 13 декабря дежурные средства ПВО предотвратили атаку с использованием четырех украинских беспилотников над Владимирской областью, где вводился план «Ковер».

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    13 декабря 2024, 09:11 • Новости дня
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в результате конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли или были ранены более 1 млн человек, и число жертв продолжает расти каждую неделю.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и раненых в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что каждую неделю погибают или получают ранения более 10 тыс. человек с обеих сторон конфликта, передает RT.

    На сайте НАТО также указывается, что украинский конфликт ежедневно приводит к увеличению числа жертв и разрушений. Рютте выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося увеличения количества человеческих потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения. Руслан Татаринов, военный блогер, заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Также сообщалось, что ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек.

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    13 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Машина сбила главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве
    Машина сбила главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве
    @ Минобрнауки России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Главу департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова сбил автомобиль в Москве, Чурилов умер от полученных травм, сообщили в правоохранительных органах.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте, передает ТАСС.

    Министерство науки и высшего образования сообщило в Telegram, что 51-летний Чурилов погиб 12 декабря.

    На должность руководителя департамента он был назначен в апреле 2022 года.

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    13 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам, на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

    Китай выразил обеспокоенность в связи с действиями США, направленными на усиление контроля импортируемого чеснока из Китая, и заявил, что такая политика может навредить самим США, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что превращение торгово-экономических вопросов в оружие несет угрозу для стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек.

    Мао Нин отметила, что обобщение концепции национальной безопасности и использование этого как оправдания для торговых санкций лишь увеличит риски для глобальных цепочек поставок. Она призвала американских политиков в их высказываниях «руководствоваться большим смыслом и рациональностью, чтобы не смешить окружающих».

    Это заявление последовало за инициативой сенатора Рика Скотта, который обратился к министру торговли США Джине Раймондо с просьбой расследовать возможные угрозы национальной безопасности, связанные с импортом китайского чеснока.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул отсутствие победителей в торговых войнах и выразил надежду на стабилизацию отношений с США с помощью диалога и сотрудничества.

    Между тем советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что страна должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

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    13 декабря 2024, 10:12 • Новости дня
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

    Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

    Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

    Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

    В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

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    13 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    США ввели санкции против Грузии

    США установили визовые ограничения для грузинских чиновников

    США ввели санкции против Грузии
    @ mfa.gov.ge

    Tекст: Антон Антонов

    США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    «Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В рамках данной политики запрет будет распространяться в том числе на «тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности».

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

    В заявлении сказано, что США готовят дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, подрывает демократическое развитие Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты в декабре заявили, что готовы применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

    С 2009 года США и Грузия являются стратегическими партнерами, однако летом США заявили, что переносят военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за «пересмотра отношений».

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Красноармейска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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