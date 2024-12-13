Эксперты назвали альтернативу Google Play для российских разработчиков

Эксперты призвали российских пользователей и разработчиков пользоваться RuStore

Tекст: Вера Басилая

По словам Немкина, Google Play не просто усложняет жизнь российским разработчикам – он буквально выталкивает их из своей экосистемы.

«Это повод сосредоточиться на RuStore, где к разработчикам относятся с уважением, а публикация приложений становится простой и безопасной процедурой. Более того, RuStore – это платформа, где российские пользователи могут быть уверены, что доступ к приложениям, в том числе жизненно важным, не будет внезапно заблокирован», – заявил Немкин.

«Google Play уже давно не радует пользователей – то приложения удаляют, то с безопасностью проблемы, а теперь еще и монетизацию для наших разработчиков отключают. Зачем терпеть это отношение, если есть RuStore? Там уже 45 тыс. приложений, и, что особенно важно, все они проходят серьезную проверку на безопасность. Это действительно достойная альтернатива, которой стоит активно пользоваться», – заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Ранее стало известно, что Google Play приостановит монетизацию разработчиков из России, что сделает покупку их платных приложений невозможной.