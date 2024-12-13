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Эксперты назвали возможную локацию запуска сбитого дрона в Ленобласти
Эксперты предположили запуск сбитого в Ленобласти дрона из Финляндии, России или Финского залива
Беспилотник, сбитый в Ленинградской области, возможно, был запущен из Финляндии, России или акватории Финского залива, согласно предварительным выводам экспертов.
Как сообщает Ura.ru, эксперты предполагают, что беспилотное летательное устройство, уничтоженное в Ленинградской области, могло быть запущено из Финляндии. Telegram-канал Shot передает, что дрон, по предварительным данным, был того же типа, что и модели «Баба-яга» или Mavic 3 Pro.
Специалисты отметили, что радиус действия таких дронов может достигать около 35 километров при использовании усиленных батарей. Это дает возможность запускать их как из Финляндии, так и из акватории Финского залива или самой России.
Ранее в Ленобласти в районе перевалочного комплекса «Лукойл-II» был сбит беспилотник, обломки которого упали в Финский залив.