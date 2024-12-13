Парламент Молдавии решил обсудить ночью вотум недоверия правительству

Депутаты парламента Молдавии в ночь на пятницу решили обсудить вотум недоверия правительству

Tекст: Антон Антонов

Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов на прошлой неделе выдвинули вотум недоверия, отметив, что республика, как и три года назад, столкнулась с энергетическим кризисом. Оппозиция считает, что у властей нет четкой политики по обеспечению энергетической безопасности страны.

Речан, присутствовавший на заседании, обвинил оппозицию в «предательстве родины» и попытке дестабилизировать ситуацию в стране, передает ТАСС.

У оппозиции нет достаточного количества голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии.

Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение на другой день, однако он отказался это делать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку министра энергетики Виктора Парликова из-за роста тарифов на газ, временные полномочия министра взял на себя Речан.