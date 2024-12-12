Боррель признал провал попыток Запада изолировать Россию политически и экономически

Tекст: Ольга Иванова

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario признал, что Запад не смог изолировать Россию политически, сообщает ТАСС.

Он отметил, что несмотря на попытки задушить экономику России санкциями, политическая изоляция не была достигнута. Боррель подчеркнул, что Запад смог ослабить экономику РФ, однако политическая изоляция оказалась неосуществимой.

Боррель также напомнил, что Европейский союз обещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но поставил под сомнение возможность Европы заменить военные усилия США в случае их прекращения. По его мнению, это зависит от политической воли, но в краткосрочной перспективе это будет сложно осуществить, поскольку есть страны, которые не готовы к такому шагу.

Кроме того, Боррель отметил, что Китай заменил европейские страны и страны Группы семи в торгово-экономических отношениях с Россией. Он также подчеркнул, что государства ЕС проявляли осторожность в поставках оружия Киеву и следовали за США. По его словам, украинская попытка атаковать Курск не принесла ожидаемого результата.

Как писали западные СМИ, визит президента России Владимира Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию на международной арене.