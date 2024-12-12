Соседние с Германией страны потребовали отменить газовый сбор

Reuters: Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор к концу года

Tекст: Вера Басилая

Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор для соседних стран к концу года. Эти страны выразили обеспокоенность из-за задержки принятия соответствующего закона на фоне политического кризиса в Германии, передает Reuters.

В мае Германия согласилась отменить тариф, который она взимает с соседних стран за покупку газа из своих резервов, после жалоб центральноевропейских стран. Этот сбор был введен Германией для покрытия высоких затрат на замену российского газа.

Однако падение коалиционного правительства Германии привело к задержке с принятием законопроекта, ограничивающего применение тарифа только для немецких потребителей. В совместном документе Австрия, Чехия и Словакия подчеркнули, что окончание срока действия соглашения о поставках российского газа через Украину в Европу в конце года делает отмену сбора еще более актуальной.

«Мы снова обращаемся к Германии с призывом обеспечить как можно более раннее принятие поправки... чтобы отменить применение сбора на границах с соседними странами с 1 января», – говорится в документе.

Этот документ был распространен среди стран ЕС, министры энергетики которых обсудят вопрос сбора на встрече в Брюсселе в понедельник.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.

Между тем австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.