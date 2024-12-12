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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 11:04 • Новости дня

    Соседние с Германией страны потребовали отменить газовый сбор

    Reuters: Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор к концу года

    Соседние с Германией страны потребовали отменить газовый сбор
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия, Чехия и Словакия настаивают на отмене газового сбора Германией до конца года из-за рисков задержки принятия закона, сообщает Reuters.

    Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор для соседних стран к концу года. Эти страны выразили обеспокоенность из-за задержки принятия соответствующего закона на фоне политического кризиса в Германии, передает Reuters.

    В мае Германия согласилась отменить тариф, который она взимает с соседних стран за покупку газа из своих резервов, после жалоб центральноевропейских стран. Этот сбор был введен Германией для покрытия высоких затрат на замену российского газа.

    Однако падение коалиционного правительства Германии привело к задержке с принятием законопроекта, ограничивающего применение тарифа только для немецких потребителей. В совместном документе Австрия, Чехия и Словакия подчеркнули, что окончание срока действия соглашения о поставках российского газа через Украину в Европу в конце года делает отмену сбора еще более актуальной.

    «Мы снова обращаемся к Германии с призывом обеспечить как можно более раннее принятие поправки... чтобы отменить применение сбора на границах с соседними странами с 1 января», – говорится в документе.

    Этот документ был распространен среди стран ЕС, министры энергетики которых обсудят вопрос сбора на встрече в Брюсселе в понедельник.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.

    Между тем австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.

    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Послы ЕС согласовал новый пакет санкций против России

    Послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями

    Tекст: Евгения Караваева

    Председательство Венгрии в ЕС сообщило, что европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

    Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» , ссылаясь на сообщение председательства Венгрии в Совете ЕС, которое оно опубликовало в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    В рамках согласованного пакета в списки добавлены новые физические и юридические лица. Подчеркивается, что санкции распространяются не только на российских граждан и компании, но и на представителей других стран, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России.

    Кроме того, планируются ограничения на деятельность судов из третьих стран, которые, как полагает ЕС, участвуют в операциях, способствующих поддержке России. Ранее западные СМИ сообщали, что санкции затронут десятки танкеров

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября было названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. В начале декабря представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти.

    В среду глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».


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    12 декабря 2024, 03:59 • Новости дня
    OMV расторгла контракт с «Газпром экспортом»

    Австрийская OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта с «Газпром экспортом»

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа расторгается, сообщила австрийская энергетическая компания OMV, подчеркнув, что «расторжение контракта вступает в силу немедленно».

    OMV заявила, что решение принято «в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств», якобы допущенных «Газпром экспортом», передает РИА «Новости».

    OMV указала, что ее хранилища газа в Австрии заполнены на 85%. Компания заверила, что сможет «выполнить все свои контракты с клиентами за счет альтернативных источников газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Однако OMV продолжила международный суд и в ноябре сообщила, что выиграла арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Однако в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября.


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    9 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

    Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

    Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

    Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

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    10 декабря 2024, 13:27 • Новости дня
    Меркель назвала поставки газа из России в ФРГ давней традицией

    Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала поставки газа из России в ФРГ давней традицией

    Меркель назвала поставки газа из России в ФРГ давней традицией
    @ Michael Kappeler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки газа из России в Германию были давней традицией и приносили выгоду обеим странам, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Меркель в эфире телеканала France 2 заявила, что поставки газа из России в Германию имеют давние традиции и выгодны для обеих стран. Она подчеркнула, что сотрудничество началось еще в период холодной войны и продолжалось в период ее канцлерства, передает ТАСС.

    «Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», – отметила Меркель.

    Экс-канцлер также указала на то, что после начала конфликта на Украине Германии пришлось искать альтернативные источники поставок газа, которые оказались более дорогими. Она добавила, что это было бы неизбежно и в случае прекращения закупок российского газа в период ее мандата.

    Ранее Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока – 2» вопреки воле Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может функционировать только при достижении политических договоренностей между Германией и Россией.

    Американский инвестор Стивен Линч заявил, что «Северный поток – 2» либо заработает в течение десяти лет, либо обанкротится.

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    10 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона может использовать право вето против санкций Евросоюза в отношении грузинских государственных деятелей, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.

    В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.

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    11 декабря 2024, 20:40 • Новости дня
    Определена дата рассмотрения вотума доверия Шольцу в Бундестаге

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц представил запрос о вотуме доверия в Бундестаг, дебаты запланированы на 16 декабря.

    Канцлер Германии Олаф Шольц направил заявку на вотум доверия правительству в Бундестаг, сообщает ТАСС. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что заявление было подписано и передано в канцелярию председателя Бундестага. Согласно заявлению, Шольц намерен выступить с заявлением перед голосованием в понедельник, 16 декабря 2024 года.

    «Сегодня утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», – сообщил Хебештрайт. В документе говорится, что в соответствии со статьей 68 Основного закона канцлер просит вынести на голосование вопрос о доверии ему.

    Дебаты по данному вопросу в Бундестаге запланированы на 16 декабря в 13:00 по местному времени (15:00 мск). Это событие станет важным этапом в политическом процессе, который может повлиять на стабильность правительства Шольца и будущие инициативы его кабинета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за прекращение поставок вооружений Киеву, а также возобновление торговли с Россией и поставок газа, подчеркнув необходимость выхода из ЕС и отказа от евро в своей предвыборной программе.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

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    12 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Politico: Евросоюз разорвет топливные связи с Россией к 2027 году

    Politico сообщило о планах ЕС разорвать энергетические связи с Россией к 2027 году

    Politico: Евросоюз разорвет топливные связи с Россией к 2027 году
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен полностью прекратить зависимость от российского топлива к 2027 году, усиливая использование возобновляемых источников энергии, сообщил еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дэн Йоргенсен заявил о планах Европейского союза окончательно разорвать топливные связи с Россией, передает «Царьград»  со ссылкой на Politico.

    Йоргенсен подчеркнул, что его главная цель – разработка стратегии, обеспечивающей полное избавление Европы от зависимости от российских энергоресурсов. Он считает важным развитие возобновляемых источников энергии в этом контексте, что приведет к более экологически чистому будущему для Европы.

    «Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», – заявил экс-министр климата и энергетики Дании.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о значительном снижении поставок российских ископаемых видов топлива в Европу, ссылаясь на аналитиков компании Bruegel. К концу 2023 года экспорт этих энергоресурсов в ЕС сократился в денежном выражении с 16 млрд долларов до 1 млрд долларов.

    Согласно принятой стратегии Европейский союз стремится полностью отказаться от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году.

    Ранее Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков.

    Между тем страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов, а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    10 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Мужчину госпитализировали с ожогами после взрыва газа в Махачкале

    В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека, эвакуированы 40 жильцов дома

    Tекст: Вера Басилая

    В Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном доме, в результате которого пострадали двое человек, мужчина получил 60% ожогов тела, травмирован девятилетний ребенок, сообщили в Минздраве Дагестана.

    В Махачкале на улице Абубакарова произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчина с 60% ожогов тела был доставлен в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, где ему оказывается интенсивная терапия, передает РИА «Новости».

    Девятилетний ребенок также пострадал, получив незначительные травмы. Ему была оказана необходимая амбулаторная помощь. ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что после взрыва из дома были эвакуированы 40 человек.

    Пресс-служба следственного управления СК по Дагестану сообщила о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, подтвердили информацию о пострадавших и установили, что взрыв произошел в результате хлопка газовоздушной смеси.

    Ранее устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке, который унес жизни шести человек, включая троих детей, приговорили к пожизненному сроку.

    До этого Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Кавуна и Ирину Урбах к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о взрыве газа на улице Линейной, унесшем жизни 15 человек.

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