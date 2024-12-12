Шольц выразил готовность позвонить Путину

Шольц выразил готовность к новому телефонному разговору с Путиным об Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в эфире телеканала RTL о своей готовности вновь поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Шольц отметил, что предыдущая беседа с Путиным его «разочаровала», так как российский лидер лишь повторил свои формулы урегулирования ситуации на Украине.

Тем не менее Шольц подчеркнул, что новый телефонный разговор необходим. Он хочет дать понять российской стороне, что Германия не намерена ослаблять поддержку Украины. Канцлер также считает, что разговор нужен для того, чтобы попросить Путина вывести войска, что могло бы способствовать мирному развитию.

Шольц добавил: «И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не следует питать никаких иллюзий по этому поводу». Он отметил, что не ожидает значительных изменений в позиции России, но считает важным продолжать диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости. В ходе телефонного разговора Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной.