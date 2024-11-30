30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
Посол: Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвал президента России Владимира Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной, сообщил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.
Ламбсдорф отметил, что Шольц считает возможным добиться справедливого и долгосрочного мира только через прямые переговоры между Россией и Украиной, а мирный процесс без согласия украинской стороны, по его мнению, невозможен, передает РБК. По словам посла, Шольц неоднократно обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.