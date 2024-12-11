Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Рябков: Испытание «Орешника» стало сигналом для западных стран
Рябков: Запуск комплекса «Орешник» стал сигналом для США и их союзников
Российский комплекс «Орешник» был успешно запущен по военной цели на Украине, что стало важным сигналом для Запада, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова.
Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что пуск российского комплекса «Орешник» стал сигналом для западных стран, сообщает ТАСС.
По его словам, испытательно-боевой пуск по военной цели на Украине служит предупреждением тем, кто, как считает российская сторона, утратил чувство реальности на международной арене.
Рябков подчеркнул, что это событие демонстрирует серьезное отношение России к происходящему и решимость в достижении своих целей. Он также указал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства, включая новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», для обеспечения безопасности страны.
Представитель МИД отметил, что задачи в рамках специальной военной операции будут выполнены. Он также добавил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы на международной арене, несмотря на давление со стороны западных стран и их партнеров в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжает уведомлять США о своих испытательных пусках баллистических ракет, рассчитывая на взаимные шаги со стороны Вашингтона, также ранее сообщалось, что Россия регулярно передает США сигналы по этому вопросу.