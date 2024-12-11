Рябков: Запуск комплекса «Орешник» стал сигналом для США и их союзников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что пуск российского комплекса «Орешник» стал сигналом для западных стран, сообщает ТАСС.

По его словам, испытательно-боевой пуск по военной цели на Украине служит предупреждением тем, кто, как считает российская сторона, утратил чувство реальности на международной арене.

Рябков подчеркнул, что это событие демонстрирует серьезное отношение России к происходящему и решимость в достижении своих целей. Он также указал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства, включая новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», для обеспечения безопасности страны.

Представитель МИД отметил, что задачи в рамках специальной военной операции будут выполнены. Он также добавил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы на международной арене, несмотря на давление со стороны западных стран и их партнеров в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжает уведомлять США о своих испытательных пусках баллистических ракет, рассчитывая на взаимные шаги со стороны Вашингтона, также ранее сообщалось, что Россия регулярно передает США сигналы по этому вопросу.