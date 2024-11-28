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    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    CNN: Трамп предложит прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене за связь с Украиной
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    Киев отверг требования США снизить возраст мобилизации до 18 лет
    В Европе призвали к санкциям против российской металлургии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    28 ноября 2024, 08:36 • Новости дня

    Рябков сообщил о регулярных сигналах США от России

    Рябков заявил о регулярных устных и «материальных» сигналах США от России

    Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о регулярных устных и «материальных» сигналах, направляемых США в связи с риском расширения географии атак дальнобойных ракет ATACMS по России.

    Рябков заявил, что Москва регулярно направляет США как устные, так и «материальные» предупредительные сигналы, сообщает РИА «Новости». В их числе он назвал испытательно-боевые пуски новой системы средней дальности, известной как «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что не ожидают ядерной эскалации после ударов вглубь территории России, а на Западе назвали российский комплекс «Орешник» оружием с «чертовски большим ущербом».

    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

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    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    26 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина

    Джеффри Сакс назвал оскорбления Путина со стороны США недопустимыми

    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил недовольство оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнув, что грубость подобного рода в условиях нынешней политической ситуации является безответственной и опасной.

    Известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о недопустимости оскорблений со стороны американских властей в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В подкасте Judging Freedom Сакс подчеркнул, что никто из ответственных лиц не должен позволять себе вульгарные высказывания, особенно находясь в состоянии конфликта с ядерной державой.

    Сакс отметил, что подобная риторика демонстрирует полную безответственность и может привести к опасным последствиям. «Подобная безответственность может всех нас убить,» – отметил экономист, добавив, что такие заявления могут поставить мир на грань ядерной войны.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу использования оскорбительного языка со стороны американских властей, назвав это частью американской политической культуры. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала на недочет в понимании ядерной доктрины России представителями НАТО, которые обсуждали возможность нанесения ударов по РФ.

    Джеффри Сакс также прокомментировал недавние слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и заявил, что его высказывания об ударах по России могут привести к ядерной войне. Экономист назвал Бауэра безрассудным человеком, который не должен определять политику, способную привести к глобальному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем.

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США, подчеркнув, что такая риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

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    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

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    27 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности

    Дипломат Долгов: США могут примерять роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена гонится за сиюминутной выгодой. Инициирование соглашений между Израилем и «Хезболлой» – жалкая попытка хоть как-то замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов.

    «Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

    «Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

    По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

    Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать? Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности», – подчеркнул собеседник.

    «Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – заключил Долгов.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

    Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

    Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

    Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

    По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». В свою очередь The New York Times пишет, что «перемирие положит конец конфликту, продолжающемуся больше года».

    Напомним, Тель-Авив начал военную операцию по уничтожению «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. О том, что движение и Бейрут согласились с предложением США, стало известно на прошлой неделе.

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    25 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прекращение дел против Трампа

    Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.

    «Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

    Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права.

    Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов.

    Трамп заявлял, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным.

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    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


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    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня
    Маск: Ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем строительство

    Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связано с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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