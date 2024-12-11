Россия полностью перешла на серверы отечественного производства

Tекст: Алексей Дегтярев

Страна чувствует себя уверенно в условиях внешних ограничений благодаря переходу на отечественные серверы и системы хранения данных, сказал Осеевский, передает ТАСС.

Также Осеевский сообщил, что «Ростелеком» завершил создание инфраструктуры связи в Донбассе и Новороссии. Инвестиции в проект превысили 25 млрд рублей, было построено 5,3 тыс. базовых станций, обеспечивающих связь для более 600 тыс. абонентов.

Между тем в университете Иннополис заявили, что «Ростелеком» переходит на использование системы GitFlame, разработанной в этом вузе. GitFlame обладает широкими возможностями для управления версиями кода, обеспечивая высокую надежность и безопасность. Данная система включена в реестр российского ПО.

Директор университета Искандер Бариев отметил, что GitFlame предоставляет разработчикам возможность совместной работы и ускоряет внедрение инноваций. Кирилл Пихтовников из РТК ИТ добавил, что переход на GitFlame является стратегическим шагом в процессе импортозамещения.

В октябре 2023 года министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что по итогам 2022 года в сегменте хранения данных доля российских серверов превысила 50%.