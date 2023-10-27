Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Глава Минцифры отметил успехи России в импортозамещении в сфере ИТ
В сегменте компьютерной техники Россия может себя чувствовать спокойно в широком диапазоне устройств, от десктопов до тяжелых серверов, отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на сессии «Технологические прорывы в новых условиях: первые результаты» На площадке форума РБК Tech.
В сегменте хранения данных доля российских серверов по итогам 2022 года превысила 50%, уточнил министр, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Говоря о государственной поддержке ИТ-индустрии с точки зрения импортозамещения софта, Шадаев сообщил, что острая потребность пока остается в 10% решений, однако часть из них уже находится в работе на предоставленные гранты: «У нас очень хорошая конверсия получилась. Мы подписали 3-4-летние контракты с заказчиками. Государственная поддержка была чуть больше 20 миллиардов. При этом объем их инвестиций заявленных – больше 200. Это хороший очень коэффициент».
Глава Минцифры подчеркнул, что крупные заказчики привыкли к решениям мирового класса, поэтому они будут дотягивать российских производителей для того, чтобы эти решения получить на том же уровне, в том числе при помощи вузов: «Это очень классный пример, когда и бизнес объединяется, и вузы подключают. Можно только за это радоваться. А фундаментальные вещи мы продолжим финансировать. Квантовые вычисления, квантовую криптографию. Понятно, что это все равно останется задачей государства».
В свою очередь генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов подчеркнул, что массовый уход западных вендоров с одной стороны создал вакуум, а с другой стороны стал фантастическим драйвером роста рынка – количество разработчиков ПО увеличилось на 42%, а в реестре появилось на треть больше отечественных решений, во многом благодаря поддержке со стороны Минцифры и правительства.
Об использовании отечественного ПО на практике рассказал ИТ-директор Unilever в России и Белоруссии Юрий Близгарев. Выступая на сессии «HighTech. Импортозамещение важнейших технологий», он отметил, что российский софт хорошо воспринимает обратную связь от бизнеса и быстро подстраивается под его нужды, удивляя коллег из других стран: «Когда я сейчас разговариваю со своими коллегами из международных компаний, у них возникает иногда такой немножко суеверный ужас. Мол, а как же вы теперь живете без Microsoft Teams и без всеми любимого Outlook? Но вот я им показываю даже в телефоне, прекрасно живем, все работает. Просто важно понимать, что эти решения не хуже, они другие».