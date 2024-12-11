Замглавы Енакиево: Эвакуация жителей идет добровольно из-за обстрелов ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Эвакуация населения из района ДСК города Енакиево в Донецкой народной республике проходит на добровольной основе, сообщает РИА «Новости». После атаки Вооруженных сил Украины дальнобойным высокоточным оружием, власти города приняли решение о выводе жителей в безопасное место, где предоставляются питание и возможность отдохнуть.

Деменков подчеркнул, что все службы, в том числе медицинская и МЧС, приведены в состояние полной готовности. Он отметил, что эвакуация была организована в целях безопасности для населения из-за последствий попадания четырех снарядов ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ на окраины Енакиево, отметив, что жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря оперативным действиям властей.

Ранее ВСУ атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области, что привело к повреждениям жилого сектора и инфраструктуры, в том числе в Шебекине и Белгородском районе, пострадала женщина.

Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших мирных жителей города в результате обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до шести человек.