В РАПСИ рассказали о поддержке Путиным идеи создания Цифрового кодекса

Tекст: Ольга Иванова

Цифровой кодекс станет значительным шагом вперед в области защиты прав человека в России, сообщает РАПСИ.

Создание данного кодекса поддерживается президентом РФ Владимиром Путиным, отметила гендиректор АНО «Белый Интернет» и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

По ее словам, идея формирования Цифрового кодекса обсуждается с 2021 года в рамках проекта «Цифровое право», организованного Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ).

Сидоренко подчеркнула, что президент России на заседании Совета по правам человека выразил поддержку развитию цифровых отношений и обязательность их единообразного оформления. Это необходимо для достижения цифрового прорыва в стране. Поднимались также вопросы борьбы с цифровым мошенничеством, и президент представил конструктивные предложения по улучшению законодательства в этой сфере.

Основными целями АНО «Белый Интернет» являются выработка системных решений для координации судебной практики и приведение законодательства в ясность и исполнимость. Работа Совета по правам человека направлена на защиту цифровых прав и выработку соответствующих рекомендаций, отвечая на запросы Конституционного суда РФ. Сидоренко также отметила важность честного обсуждения цифровых прав человека, подчеркивая, что речь идет не только об импортозамещении, но и о понимании и соблюдении этих прав в современной эпохе.