Член СПЧ: Правозащитники вносят свой вклад в победу России в СВО

Член СПЧ Белехова: Российские общественные институты активно работают в Донбассе и Новороссии

Tекст: Андрей Резчиков

«Члены СПЧ работают в самых разных организациях. Например, ядро актива в комитете, который я возглавляю, составляет около семи тыс. человек. Только в этом году мы получили более 450 тыс. обращений. Но иногда появляются системные вопросы, которые требуют изменений в законодательстве», – рассказала Юлия Белехова, член СПЧ, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества».

Например, к данному разряду относится прозвучавшая на встрече с президентом инициатива сбора ДНК-материалов у контрактников. «Это поможет установлению отцовства, упростит поиски пропавших без вести или определение личности тех, кто находится в госпитале без сознания и документов. Также это важно для семей, которые имеют право знать о судьбе своих близких», – пояснила член СПЧ. Путин на встрече ответил, что данное предложение хорошее, но требует обсуждения с работающими в данной области специалистами и структурами.

По словам Белеховой, деятельность правозащитников вносит существенный вклад в победу России: «Если участник СВО и его семья знают, что они защищены, то он по-другому выполняет свой гражданский долг. К тому же СПЧ и другие общественные институты активно работают в Донбассе и Новороссии».

Также Белехова рассказала о расширении перечня проблем, с которыми работает СПЧ – от поддержки работающих в приграничных районах НКО до вопросов образования и социальной несправедливости. «Это разные направления, но СПЧ работает по каждому из них. Кроме того, Совет стал действенным институтом, поскольку после встреч Путина с членами СПЧ публикуется перечень поручений, которые направлены на решение реальных проблем людей», – пояснила Белехова.

Во вторник Путин провел ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.