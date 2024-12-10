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Член СПЧ: Правозащитники вносят свой вклад в победу России в СВО
Член СПЧ Белехова: Российские общественные институты активно работают в Донбассе и Новороссии
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека стал действенным институтом решения различных социальных проблем, сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Юлия Белехова. Во вторник Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ выслушал представителей российского гражданского общества.
«Члены СПЧ работают в самых разных организациях. Например, ядро актива в комитете, который я возглавляю, составляет около семи тыс. человек. Только в этом году мы получили более 450 тыс. обращений. Но иногда появляются системные вопросы, которые требуют изменений в законодательстве», – рассказала Юлия Белехова, член СПЧ, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества».
Например, к данному разряду относится прозвучавшая на встрече с президентом инициатива сбора ДНК-материалов у контрактников. «Это поможет установлению отцовства, упростит поиски пропавших без вести или определение личности тех, кто находится в госпитале без сознания и документов. Также это важно для семей, которые имеют право знать о судьбе своих близких», – пояснила член СПЧ. Путин на встрече ответил, что данное предложение хорошее, но требует обсуждения с работающими в данной области специалистами и структурами.
По словам Белеховой, деятельность правозащитников вносит существенный вклад в победу России: «Если участник СВО и его семья знают, что они защищены, то он по-другому выполняет свой гражданский долг. К тому же СПЧ и другие общественные институты активно работают в Донбассе и Новороссии».
Также Белехова рассказала о расширении перечня проблем, с которыми работает СПЧ – от поддержки работающих в приграничных районах НКО до вопросов образования и социальной несправедливости. «Это разные направления, но СПЧ работает по каждому из них. Кроме того, Совет стал действенным институтом, поскольку после встреч Путина с членами СПЧ публикуется перечень поручений, которые направлены на решение реальных проблем людей», – пояснила Белехова.
Во вторник Путин провел ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.