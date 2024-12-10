Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с изображением Иисуса

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Демонстранты принесли гроб с чучелом почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили к главной новогодней елке перед парламентом и устроили публичное сожжение, говоря, что это похороны правящей партии.

Реакции ГПЦ на это пока нет, однако данный «перформанс» вызвал негативную реакцию верующих граждан.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что подобные акции характеризовали украинский «майдан».

Что касается грузинского «перформанса», то «сатанисты выступили против церкви, против христианства, против морали», сказал Мамука Мдинарадзе.

Эксперт по политическим вопросам Заал Анджапаридзе отметил, что «сектантский ритуал с сожжением гроба, на котором изображен Иисус Христос, неприемлем для большинства грузинского общества, и это прекрасно знали инициаторы данной акции».

«Вот на такое в Грузии непрозрачно тратятся миллионы, поступающие из-за рубежа, – отметил он. – Именно из Европы и из Америки ввозят в Грузию такие «ритуалы».

Другой политический аналитик Эдишер Гвенетадзе отметил, что «там, где дети должны праздновать Новый год, сожгли гроб с изображением Иисуса, то есть сожгли любовь».

«Это сделали либерал-фашисты, современные большевики», – заявил эксперт.

Ранее премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих.