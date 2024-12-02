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Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.
«Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, - сказал он. - Публичным либо непубличным».
Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.
Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.