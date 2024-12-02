Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

«Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, - сказал он. - Публичным либо непубличным».

Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.