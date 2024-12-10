В России заочно осудили наемника из Новой Зеландии за вторжение в Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

О'Брайену назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

Осужденный находится в международном розыске, ранее его заочно арестовали.

Суд также постановил конфисковать 1,3 млн рублей, которые О'Брайен получил за участие в конфликте. Срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу, в случае его экстрадиции или задержания на территории России.

Согласно данным следствия, О'Брайен вступил в ВСУ в 2022 году и принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих за материальное вознаграждение. В августе 2024 года он вместе с подразделением ВСУ вторгся в Курскую область, где продолжил участвовать в конфликте.

Ранее суд в России заочно арестовал наемника из Соединенных Штатов Деррика Бейлса, обвиняемого в теракте в Курской области в августе 2024 года. Дело в отношении него возбудили в октябре, Бейлс действует в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», сотрудничающей с ВСУ.