В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Хинштейн: Флаг с триколором станет обязательным на автономерах до конца года
Хинштейн: Флаг с российским триколором станет обязательным на автономерах до конца года
Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным согласно изменениям в ГОСТ, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он сообщил о предстоящих изменениях в ГОСТ, которые обяжут устанавливать российский триколор на автомобильные номера.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – заявил Хинштейн.
Он подчеркнул, что идея принадлежит одному из его подписчиков, после чего он обратился в ГУОБДД МВД России.
По словам Хинштейна, введение такого изменения будет служить укреплению национальной идентичности на автомобильных дорогах и повысит узнаваемость российских автомобилей за границей.
Ранее в России предложили внести изменения в правила, чтобы предусмотреть наказание за отсутствие изображения государственного флага на автомобильных номерах.