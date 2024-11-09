Хинштейн: Флаг с триколором станет обязательным на автономерах до конца года

Хинштейн: Флаг с российским триколором станет обязательным на автономерах до конца года

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил о предстоящих изменениях в ГОСТ, которые обяжут устанавливать российский триколор на автомобильные номера.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – заявил Хинштейн.

Он подчеркнул, что идея принадлежит одному из его подписчиков, после чего он обратился в ГУОБДД МВД России.

По словам Хинштейна, введение такого изменения будет служить укреплению национальной идентичности на автомобильных дорогах и повысит узнаваемость российских автомобилей за границей.

Ранее в России предложили внести изменения в правила, чтобы предусмотреть наказание за отсутствие изображения государственного флага на автомобильных номерах.