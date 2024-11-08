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В Донецке открылся первый Институт воспитания
В Донецке состоялась презентация первого регионального Института воспитания, который будет заниматься развитием воспитательных инициатив и сотрудничеством с родительским и педагогическим сообществами.
В Донецком республиканском дворце детского и юношеского творчества прошла презентация Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт воспитания». На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности министров и представители различных общественных организаций и сообществ.
Идея создания Института воспитания в Донецкой народной республике принадлежит заместителю министра просвещения РФ Ольге Колударовой. Институт станет центром поддержки лучших воспитательных инициатив и взаимодействия с родителями и общественными организациями.
И. о. министра образования и науки ДНР Олег Трофимов отметил успехи в интеграции воспитательной системы в российское образовательное пространство и выразил надежду на ключевую роль института в этой работе. Он также подчеркнул значимость работы советников директоров по воспитанию в Российском движении детей и молодежи.
«Совместными усилиями педагогов нашего региона была проделана значительная работа по развитию системы воспитания и дополнительного образования, а также интеграции в российское образовательное пространство. Уже сейчас мы можем наблюдать результаты работы советников директоров по воспитанию, активность детей в первичных ячейках Российского движения детей и молодежи, а также поддержку коллег из смежных министерств и ведомств. В республике открыты детский технопарк «Кванториум», в школах работают театры, музеи и спортивные клубы, созданы родительский совет и союз отцов», – сказал Трофимов.
И. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков в свою очередь отметил: «Донбасс – действительно уникальный регион. И открытие Института воспитания тоже уникально, ведь он первый региональный Институт воспитания, открытый в субъекте Российской Федерации. Он является симбиозом министерств и ведомств, чья деятельность направлена на важнейшую задачу – воспитание наших детей. За ними наше будущее, для них мы и будем упорно трудиться!»
По словам и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилла Макарова, создание подобного института очень актуально с точки зрения реализации федеральных задач. «Особенно важна работа института в ситуации, когда идет освобождение оккупированных территорий. Предстоит большая работа, поэтому важно объединить усилия министерств и ведомств, в чем и поможет институт», – сказал он.