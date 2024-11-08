  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
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    «По большому счету я выжил чудом»
    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам
    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    26 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    8 ноября 2024, 13:23 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, вернувшись из Сочи, намерен в течение дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле, где озвучит ключевую тему обсуждения.

    Президент Владимир Путин вернулся в столицу из Сочи, где принимал участие в работе дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал рабочий день в Кремле.

    В течение дня глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Песков отметил, что тему обсуждения президент обозначит непосредственно во время встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил Владимир Путин.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины

    Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт на Украине

    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт на Украине можно было лишь отложить, но не предотвратить. Он утверждает, что видел на столе Байдена документ с формулировкой о гибели Украины.

    Кулеба в интервью «24 каналу» подчеркнул, что конфликт с Россией невозможно было предотвратить. По его мнению, его можно было лишь несколько отсрочить с целью лучшей подготовки, передает Lenta.ru.

    Кулеба выразил недовольство недостаточным усилением Украины со стороны западных партнеров перед началом вооруженного конфликта. Он утверждает, что Киев настаивал на введении превентивных санкций против Москвы. Однако западные страны, по его словам, отказались от этой меры из-за опасений эскалации ситуации.

    Кулеба заявил, что за два дня до начала спецоперации он увидел в США документ на столе американского президента Джо Байдена. Он добавил, что в этом документе, подготовленном ЦРУ и аналитиками, содержался прогноз о поражении Киева, пишет «Московский комсомолец».

    Экс-министр подчеркнул, что документ содержал четкую формулировку: «Украина погибнет». По его словам, этот прогноз был единодушно поддержан аналитиками и военными специалистами в Соединенных Штатах.

    В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (5)
    8 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским

    Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским

    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

    Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.

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    8 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки

    «Российская газета»: В России стартовали продажи собрынных в Калуге седанов Citroen C4

    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России начались продажи седана Citroen C4, который собран на калужском заводе и оборудован мотором 115 лошадиных сил, сообщают СМИ.

    Эти автомобили собраны в Калуге, они уже доступны для приобретения, объявления о продаже появились в интернете, утверждает «Российская газета». В описании товара указывается, что часть VIN подтверждает отечественное происхождение автомобилей.

    Модель Citroen C4 оснащена атмосферным мотором EC5/TU5 объемом 1,6 литра, мощностью 115 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Стоимость седана составляет 2,55 млн рублей без учета текущих акций и скидок. Продавец предоставляет гарантию на три года, или на 100 тыс. километров пробега.

    Отмечается, что машины могли быть собраны из оставшихся машинокомплектов после ухода бренда Peugeot-Citroen. В настоящее время калужский завод «ПСМА Рус» официально занимается выпуском кроссоверов Citroen C5 Aircross.

    Ранее источник сообщал, что в Тольятти якобы в ближайшие дни начнется серийное производство нового автомобиля бизнес-класса Lada Aura от «Автоваза», стоимость которого будет варьироваться от 2,6 до 2,8 млн рублей. В планах на 2024 год – выпуск около 3 тыс. автомобилей.

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    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    8 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
    Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через государственную границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении, сообщило Минобороны России.

    Группировка не пропустила ВСУ через госграницу у этого поселка, отразила 11 контратак украинской армии в направлении Дарьино, Зеленого Шляха и других, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности украинская сторона за этот период потеряла до 80 человек убитыми и ранеными. Всего на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих, четыре танка, шесть БМП и другие единицы техники. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

    Артиллерия и авиация России нанесли удары по формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в нескольких населенных пунктах. Удары были направлены на скопления живой силы и техники у населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Колмаков и другие.

    Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск в Сумской области. Были поражены резервы украинских механизированных бригад в районах Басовки, Беловод, Журавки и других.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.

    В прошлые сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 150 военнослужащих, один танк и другую технику. Напомним, общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Стало известно об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским

    Axios: Илон Маск участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

    Стало известно об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Во время беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к своей коммуникационной системе Starlink.

    Как пишет Axios, участие Маска в разговоре свидетельствует о его значимости для будущей администрации Трампа. В ходе обсуждения Трамп заверил Зеленского в поддержке Украины, однако не затрагивал детали возможного плана по урегулированию конфликта или долгосрочную поддержку Киева, передает ТАСС.

    По словам источников, разговор длился около 25 минут. Один из собеседников отметил, что ничего из сказанного Трампом и его командой не вызвало у украинской стороны беспокойства или опасений, что Украина может оказаться в невыгодном положении.

    Ранее Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации, после того как Трамп, набрав 295 голосов выборщиков, объявил себя 47-м президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева. Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    Депутат Рады Дмитрук назвал уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что уход Владимира Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а глава его офиса Андрей Ермак должен быть заключен в тюрьму.

    Дмитрук подчеркнул, что прекращение смертей в стране связано с уходом Зеленского и осудил действия главы офиса президента Андрея Ермака, который, по его мнению, должен понести наказание. Об этом сообщает ТАСС

    Дмитрук также отметил, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак угрожал депутату Евгению Шевченко за его заявление в интересах украинского народа. Шевченко ранее призывал Зеленского начать переговоры с Россией, что вызвало резкую реакцию Ермака и обвинения в адрес Шевченко в действиях в интересах России.

    Дмитрук уверен, что миллионы украинцев думают так же, как и Шевченко, но боятся высказываться. Он сравнил ситуацию с другими странами, подчеркнув, что преследование парламентариев за их высказывания является недопустимым. «Ермаку место в тюрьме с каторжным трудом», – заявил Дмитрук.

    Украинская прокуратура заочно предъявила Артему Дмитруку обвинения в нападении на правоохранителя и военного. После этого появилась информация, что депутат покинул Украину и находится в Лондоне. С августа 2024 года Дмитрук объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование, и Турция с самого начала конфликта избрала сторону мира. Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, как рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты

    Коментарии (6)
    8 ноября 2024, 20:34 • Новости дня
    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам

    Чернобыльские лягушки стали устойчивыми к радиации

    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разновидность лягушек, обитающая в Чернобыльской зоне отчуждения, проявляет устойчивость к радиации, заявили ученые.

    В статье для журнала Biology Letters ученые рассказали, что радиация не приводит к серьезным хроническим повреждениям у чернобыльских древесных лягушек, передает РИА «Новости».

    В тексте статьи подчеркивается: «Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных».

    Кроме того, ученые установили, что радиация не влияет на процесс старения лягушек. Также не было выявлено никакой связи между уровнем поглощенной радиации и уровнем кортикостерона – гормона, отвечающего за реакцию на стресс.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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    8 ноября 2024, 17:53 • Новости дня
    Признавший обрушение фронта генерал ВСУ внезапно заболел

    Признавший обрушение фронта генерал ВСУ уволился со службы

    Признавший обрушение фронта генерал ВСУ внезапно заболел
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко подал в отставку по состоянию здоровья, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Марченко подчеркнул, что «это было самое трудное решение в моей жизни, но работа физически вымотала», передает РИА «Новости».

    Генерал признался, что увольнение связано с ухудшением состояния его здоровья, и сейчас он проходит лечение. «Работа действительно выматывает, и я должен позаботиться о своем здоровье», – отметил он. Марченко прежде руководил обороной Николаева.

    В конце октября Марченко сообщил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался... Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления», – заявил Марченко.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России.

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    9 ноября 2024, 02:44 • Новости дня
    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России

    Bild: Президент Германии разозлился после критики за «Северный поток – 2» на мероприятии в Берлине

    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разозлился после критики Марко Мартина, касающейся его поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ, сообщило Bild.

    Как отметили журналисты, инцидент произошел в Берлине на мероприятии, приуроченном к 35-летию падения Берлинской стены, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, Штайнмайер выглядел взволнованным и пытался сдерживать эмоции во время речи писателя Мартина, в ходе которой он обвинил экс-главу МИД ФРГ в поддержке проекта, который, по его мнению, был ошибкой. В интервью изданию «t-online» Мартин заявил, что после официальной части мероприятия Штайнмайер утратил самообладание и подошел к нему с претензиями. «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», – сказал Мартин.

    Писатель отметил, что президент Германии спросил, доставляет ли ему удовольствие дискредитировать политиков. В ответ на это представитель Штайнмайера подчеркнула, что беседа Штайнмайера и Мартина прошла в конструктивном русле, несмотря на разницу в позициях.

    Накануне Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов (СвДП), включая министра финансов Кристиана Линднера

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