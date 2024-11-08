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Феминистки в США объявили секс-забастовку после победы Трампа
Феминистки в США отказались от отношений с мужчинами до конца срока Трампа
После успеха Дональда Трампа на выборах феминистки в США призвали женщин отказаться от отношений с мужчинами на четыре года в знак протеста против его политики, включая запрет абортов.
Американские феминистки объявили о «секс-забастовке» после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает The Washington Post. Активистки призвали женщин отказаться от отношений с мужчинами, пока Трамп не покинет пост президента.
Кампания получила широкую поддержку в социальных сетях, где посты с подобными призывами набрали сотни тысяч лайков.
«Если все эти мужчины голосуют против наших прав, они не заслуживают того, чтобы притронуться к женщине в течение четырех лет», – цитирует газета комментарий одной из пользовательниц. В рамках этой акции американки также предложили отказаться от использования приложений для знакомств.
Такое протестное движение феминисток связано с программой Трампа, которая предполагает запрет абортов и другие ограничительные меры в отношении женских прав.
The Washington Post напоминает, что подобные «секс-забастовки» уже проводились в Южной Корее в рамках движения «Четыре нет», включающего отказ от брака, близости, свиданий и рождения детей.
На выборах Трамп набрал около 300 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис признала поражение. Однако, по данным Associated Press, она получила 53% голосов женской части населения США, тогда как Трамп – 46%.
Ранее стало известно, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон в знак протеста против его предполагаемых политических приоритетов.
После выборов в США чернокожие американцы из 12 штатов получили СМС с угрозами о рабском труде, начато расследование ФБР.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, отмечала The Washington Post.