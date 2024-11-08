Анонсирован «марш на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

WP: Десятки тысяч протестующих выйдут на марш в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

Tекст: Мария Иванова

Около 50 тыс. человек планируют принять участие в акции под названием «Народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, ссылаясь на организаторов мероприятия. Митинг запланирован на 18 января 2025 года. Участники намерены выразить протест против политических приоритетов Трампа, который, по их мнению, может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также расовых и религиозных меньшинств, отмечает ТАСС.

Подобные акции уже проводились в январе 2017 года, когда Трамп вступал в должность президента в первый раз. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы городов по всей стране. Наиболее массовые протесты состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, собрав около полумиллиона участников в каждом из этих городов.

Недавние всеобщие выборы в США, прошедшие 5 ноября, завершились победой республиканца Трампа. На выборах выбирали президента, треть Сената и всю Палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. Эти события и стали катализатором планируемого массового протеста.

Напомним, национальная гвардия была мобилизована в 15 американских штатах в день голосования.

Американист Малек Дудаков предупреждал, что при победе Дональда Трампа возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти.