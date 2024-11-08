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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    8 ноября 2024, 09:35 • Новости дня

    Анонсирован «марш на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

    WP: Десятки тысяч протестующих выйдут на марш в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.

    Около 50 тыс. человек планируют принять участие в акции под названием «Народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, ссылаясь на организаторов мероприятия. Митинг запланирован на 18 января 2025 года. Участники намерены выразить протест против политических приоритетов Трампа, который, по их мнению, может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также расовых и религиозных меньшинств, отмечает ТАСС.

    Подобные акции уже проводились в январе 2017 года, когда Трамп вступал в должность президента в первый раз. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы городов по всей стране. Наиболее массовые протесты состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, собрав около полумиллиона участников в каждом из этих городов.

    Недавние всеобщие выборы в США, прошедшие 5 ноября, завершились победой республиканца Трампа. На выборах выбирали президента, треть Сената и всю Палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. Эти события и стали катализатором планируемого массового протеста.

    Напомним, национальная гвардия была мобилизована в 15 американских штатах в день голосования.

    Американист Малек Дудаков предупреждал, что при победе Дональда Трампа возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти.

    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    7 ноября 2024, 16:55 • Новости дня
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.

    По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

    Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.

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    7 ноября 2024, 11:24 • Новости дня
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    @ AP/TASS

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, особенно учитывая его неоднократные обвинения в нарушении закона и подготовку к радикальным реформам, пишет The Washington Post.

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о значительном ослаблении уже потрепанной демократии в США, пишет The Washington Post. Несмотря на его неоднократные обвинения и суды, включая решения о сексуальных домогательствах и мошенничестве, его возвращение вызывает опасения у экспертов. Они считают, что избиратели видят в нем спасителя демократии, что лишь ускоряет процесс ее разрушения.

    Трамп в своей кампании обещал кардинальные изменения, такие как массовая депортация мигрантов и сокращение климатических регуляций. Однако экспертов больше беспокоит его продолжающееся отрицание поражения на выборах 2020 года и роль в событиях 6 января 2021 года. Эти действия, считают историки и специалисты по демократии, показывают, что Трамп изменил Республиканскую партию по своему образу и подобию и готовится к началу второго срока с широкой юридической неприкосновенностью.

    Согласно исследованиям, победа Трампа способствует формированию коалиции недовольных, стремящихся «избавиться от продажных политиков». Среди сторонников Трампа, по мнению экспертов, распространено мнение, что он не угрожает демократии, а его оппоненты-демократы являются настоящей угрозой. Историки считают, что демократическая эрозия в США не ограничивается лишь лидерством Трампа: политизация управления выборами и лишение избирателей права голоса также наносят ущерб.

    При этом эксперты отмечают, что нынешняя ситуация в США не уникальна, а является частью общей тенденции к росту автократии по всему миру. Аналитики The Washington Post сравнивают победу Трампа с успехом Виктора Орбана в Венгрии, который также вернулся во власть после временного ухода и систематически разрушал демократические институты. Исследователи предупреждают, что американская демократия может столкнуться с величайшим вызовом со времен Гражданской войны, и раса и расизм вновь станут центральными вопросами, способными привести к концу этого политического строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвиняя руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах. Правящей партии США осталось править два месяца, так как демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, что обеспечило победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем его собственные усилия. Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, считая Германию экономическим конкурентом и намереваясь налаживать связи с другими странами ЕС, из-за чего власти ФРГ пребывают в шоке.

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    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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    8 ноября 2024, 02:17 • Новости дня
    Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома

    Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США

    Tекст: Максим Попов

    Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавила аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США, говорится в заявлении переходной команды.

     «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.

    В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.

    До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.


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    8 ноября 2024, 01:30 • Новости дня
    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США

    Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США

    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться гораздо быстрее, чем ожидалось.

    Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.

    Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.

    До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».

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    7 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе
    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие в США, Грузии и Молдавии выборы показали поляризацию общества в этих странах и недовольсво избирателей западной глобалистской системой, причем даже внутри Америки. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы в США, Молдавии и Грузии: о чем говорят результаты?».

    «Вопреки фальсификациям со стороны Демпартии, на выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Окончательные итоги подведут 17 декабря, но, по предварительным прогнозам, Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, а Камала Харрис – чуть больше 220», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Проблема фальсификации выборов коснулась не только США, но и Молдавии с Грузией. «Майя Санду смогла возглавить республику только с помощью махинаций. Внутри страны она проиграла Александру Стояногло, но победила благодаря западной диаспоре. При этом полумиллиону молдаван, живущим в России, не дали голосовать: им выделили 10 тыс. бюллетеней и два участка. В Грузии «Грузинская мечта» показала желание общества вернуться к суверенному развитию, но это не устроило Запад», – подчеркнул он.

    Таким образом Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом, добавил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира и даже, я думаю, в глазах Европейского Союза эта победа не выглядит убедительной. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. А так называемый курс на евроинтеграцию тоже не поддержан большинством молдаван».

    «Еще одна общая черта выборов в США, Молдавии и Грузии – это поляризация общества. Мир остается в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд ни на новую американскую администрацию, ни на «новую» элиту в Молдавии», – подчеркнул Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

    «Победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке во время избирательной кампании, особенно вопросам экономики и миграции. Однако его внешнеполитическая позиция, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной. Его действия как президента будут ограничены, и важно внимательно следить за его заявлениями и политикой в отношении России и Украины», – уточнил Сетов.

    При этом Россия не питает иллюзий в отношении Трампа – внешнеполитический курс Москвы останется неизменным как в вопросе защиты национальных интересов, так и в вопросе построения справедливого многополярного мира, прогнозирует Алексей Мартынов. политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

    Вместе с тем, результаты выборов в США, Грузии и Молдавии объединяет и другой фактор – это недовольство избирателей западной глобалистской системой даже внутри Америки. «В мире есть разочарование в самой западной цивилизации. Приходится подруливать с помощью фальсификаций, но все это перестало срабатывать», – заметил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем и конституционного устройства государств.

    «Общества Грузии и Молдавии выбирают самостоятельный путь. Это общий тренд для всего мира. Многие страны Латинской Америки, страны Африки и Азии также пошли своей дорогой. Роль США в мире уменьшается, и Трамп может оказаться подходящей фигурой для того, чтобы вписаться в этот вот новый мир, который создается благодаря усилиям России», – резюмировал политолог.

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    7 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    Лукашенко: Камале не надо плакать

    Лукашенко назвал Камалу Харрис героической женщиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил поддержку Камале Харрис, назвав ее героической женщиной, при этом он похвалил Дональда Трампа за победу.

    «Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    Также он высказался о победившем кандидате в президенты США Дональде Трампе. Он охарактеризовал его как «молодца» и подчеркнул, что несмотря на все препятствия, Трамп сумел выиграть.

    «Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», – отметил белорусский лидер.

    До этого президент Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений». Также он отметил, что благодаря Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.

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    7 ноября 2024, 14:23 • Новости дня
    Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию в случае прекращения войн

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональд Трамп прекратит войны, его следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, отметив важность будущей политики Вашингтона.

    Лукашенко подчеркнул, что Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине, и в случае выполнения этого обещания Белоруссия направит петицию на присуждение премии, сообщает агентство БелТА.

    Кроме того, Лукашенко отметил, что ему все равно, кто выиграл президентские выборы в США, но важно, какую политику будет проводить новый президент, поскольку США составляют треть мировой экономики. Он добавил, что экономика является главным фактором для Белоруссии.

    Лукашенко также выразил готовность Белоруссии способствовать миру в Европе, если этого захочет Трамп. «Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    Между тем советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия судит по делам властей США, и эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны.

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    7 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Путин не планирует звонить Байдену

    Путин не планировал телефонные переговоры с уходящим с поста Байденом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с уходящим президентом США Джо Байденом, но может затронуть итоги выборов в США на Валдайском форуме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин не собирается проводить телефонный разговор с уходящим американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во время дискуссии на Валдайском форуме может затронуть тему выборов в США.

    Он допустил, что, учитывая формат мероприятия и возможные вопросы от участников, тема выборов в США может быть обсуждена.

    «Можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», – заявил Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.

    Песков также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков не исключил возможности общения Путина с Трампом до инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    По словам представителя Кремля, общение Путина с Трампом до инаугурации «не исключено», передает ТАСС.

    Он уточнил, что это зависит от самого Трампа, который ранее заявлял о намерении связаться с Путиным до официального вступления в должность.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Песков также отметил, что пока неизвестно, будет ли Россия представлена на церемонии инаугурации Трампа.

    «Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что президент России не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США. Представитель также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

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    7 ноября 2024, 20:15 • Новости дня
    Байден подтвердил мирную передачу власти Трампу

    Байден пообещал мирно передать власть Трампу после победы на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув, что это в интересах американского народа.

    Это заявление было сделано в среду в Белом доме в ходе обращения к нации. Байден подчеркнул, что американский народ заслуживает упорядоченной передачи власти после прошедших президентских выборов, передает РИА «Новости».

    Байден отметил, что он уже заверил избранного президента Трампа в том, что отдаст распоряжение своей администрации работать с командой Трампа для обеспечения мирной передачи полномочий. «Я заверил его, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», – сказал Байден.

    В своем выступлении в Розовом саду Белого дома Байден добавил, что инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года, и именно в этот день будет произведена передача президентских полномочий. «20 января у нас будет мирная передача власти», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах и призвала признать их результаты, заявив, что ранее поздравила избранного президента Дональда Трампа с победой. Харрис подчеркнула, что результат выборов оказался не тем, которого она и ее сторонники желали, но пообещала продолжать борьбу за будущее страны и ее идеалы.

    В то же время президент США Джо Байден поддержал Харрис, отметив, что она провела кампанию в сложных условиях и будет продолжать борьбу с решимостью и радостью. Глава аппарата администрации Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой Трампа предстоящую передачу власти. Байден намерен присутствовать на инаугурации Трампа.

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    8 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    WP: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

    Washington Post: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

    Tекст: Александра Юдина

    После выборов в США чернокожие американцы из 12 штатов получили СМС с угрозами о рабском труде, что привело к расследованию ФБР и властей, пишет The Washington Post.

    По информации газеты, чернокожие американцы в 12 штатах и столичном округе Колумбия получили сообщения от неизвестных отправителей с расистскими угрозами, передает ТАСС.

    В основном такие СМС пришли студентам, однако точное их количество остается неизвестным. Один из текстов содержал указание готовиться к принудительной работе на плантации и ожидать прибытия «рабов-надзирателей».

    Некоторые сообщения содержали утверждения о поддержке избранного президента Дональда Трампа или его администрации.

    Команда Трампа, в свою очередь, категорически отвергла какую-либо связь с этой рассылкой. Представитель штаба республиканцев, Кэролайн Ливитт, заявила, что они не имеют отношения к угрозам.

    ФБР подтвердило факт распространения этих сообщений и отметило, что взаимодействует с министерством юстиции и другими федеральными органами для расследования инцидента. Спецслужба назвала сообщения «оскорбительными и расистскими» и подчеркнула, что они получили широкий охват по всей стране.

    Ранее The Washington Post писала, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.


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