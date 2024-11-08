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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Госдеп пообещал Зеленскому поддержку на переговорах с Россией
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    8 ноября 2024, 09:15 • Новости дня

    WP: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

    Washington Post: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

    Tекст: Александра Юдина

    После выборов в США чернокожие американцы из 12 штатов получили СМС с угрозами о рабском труде, что привело к расследованию ФБР и властей, пишет The Washington Post.

    По информации газеты, чернокожие американцы в 12 штатах и столичном округе Колумбия получили сообщения от неизвестных отправителей с расистскими угрозами, передает ТАСС.

    В основном такие СМС пришли студентам, однако точное их количество остается неизвестным. Один из текстов содержал указание готовиться к принудительной работе на плантации и ожидать прибытия «рабов-надзирателей».

    Некоторые сообщения содержали утверждения о поддержке избранного президента Дональда Трампа или его администрации.

    Команда Трампа, в свою очередь, категорически отвергла какую-либо связь с этой рассылкой. Представитель штаба республиканцев, Кэролайн Ливитт, заявила, что они не имеют отношения к угрозам.

    ФБР подтвердило факт распространения этих сообщений и отметило, что взаимодействует с министерством юстиции и другими федеральными органами для расследования инцидента. Спецслужба назвала сообщения «оскорбительными и расистскими» и подчеркнула, что они получили широкий охват по всей стране.

    Ранее The Washington Post писала, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.


    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    7 ноября 2024, 16:55 • Новости дня
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.

    По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

    Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 11:24 • Новости дня
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    @ AP/TASS

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, особенно учитывая его неоднократные обвинения в нарушении закона и подготовку к радикальным реформам, пишет The Washington Post.

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о значительном ослаблении уже потрепанной демократии в США, пишет The Washington Post. Несмотря на его неоднократные обвинения и суды, включая решения о сексуальных домогательствах и мошенничестве, его возвращение вызывает опасения у экспертов. Они считают, что избиратели видят в нем спасителя демократии, что лишь ускоряет процесс ее разрушения.

    Трамп в своей кампании обещал кардинальные изменения, такие как массовая депортация мигрантов и сокращение климатических регуляций. Однако экспертов больше беспокоит его продолжающееся отрицание поражения на выборах 2020 года и роль в событиях 6 января 2021 года. Эти действия, считают историки и специалисты по демократии, показывают, что Трамп изменил Республиканскую партию по своему образу и подобию и готовится к началу второго срока с широкой юридической неприкосновенностью.

    Согласно исследованиям, победа Трампа способствует формированию коалиции недовольных, стремящихся «избавиться от продажных политиков». Среди сторонников Трампа, по мнению экспертов, распространено мнение, что он не угрожает демократии, а его оппоненты-демократы являются настоящей угрозой. Историки считают, что демократическая эрозия в США не ограничивается лишь лидерством Трампа: политизация управления выборами и лишение избирателей права голоса также наносят ущерб.

    При этом эксперты отмечают, что нынешняя ситуация в США не уникальна, а является частью общей тенденции к росту автократии по всему миру. Аналитики The Washington Post сравнивают победу Трампа с успехом Виктора Орбана в Венгрии, который также вернулся во власть после временного ухода и систематически разрушал демократические институты. Исследователи предупреждают, что американская демократия может столкнуться с величайшим вызовом со времен Гражданской войны, и раса и расизм вновь станут центральными вопросами, способными привести к концу этого политического строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвиняя руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах. Правящей партии США осталось править два месяца, так как демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, что обеспечило победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем его собственные усилия. Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, считая Германию экономическим конкурентом и намереваясь налаживать связи с другими странами ЕС, из-за чего власти ФРГ пребывают в шоке.

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    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 02:17 • Новости дня
    Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома

    Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США

    Tекст: Максим Попов

    Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавила аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США, говорится в заявлении переходной команды.

     «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.

    В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.

    До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.


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    7 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал Трампа мужественным человеком

    Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США

    Путин назвал Трампа мужественным человеком
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.

    «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай». 

    Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

    Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Советники Зеленского опровергли публикацию WSJ о планах Трампа по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о предполагаемых планах победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

    Литвин заявил, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», добавив, что всегда существует много «вбросов» в прессе, сообщает ТАСС.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

    В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине, и любое навязывание условий неприемлемо.

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    8 ноября 2024, 01:30 • Новости дня
    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США

    Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США

    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться гораздо быстрее, чем ожидалось.

    Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.

    Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.

    До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».

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    Лайнер с россиянами покинул порт Иокогамы после ремонта

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Путин определил базовые принципы нового мироустройства

    В своем традиционном выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин назвал основы для построения нового прочного мира, за формирование которого сейчас разворачивается непримиримая борьба. При этом президент развил свои тезисы, озвученные на прошлогоднем форуме. По его словам, произошедшие события подтвердили справедливость и обоснованность выдвинутых им предложений. Подробности

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    Новые ледоколы изменят глобальную логистику в пользу России

    На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду пятый атомный ледокол проекта 22220 – «Чукотка». Это один из ключевых инструментов создания нового для всей планеты логистического маршрута – Северный морской путь. Чем данные ледоколы превосходят своих предшественников и почему они имеют для России такое принципиальное значение? Подробности

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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление

    Избрание Трампа президентом США может серьезно повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Не исключено, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам. Что позволяет сделать такие выводы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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