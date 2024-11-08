Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
WP: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство
Washington Post: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство
После выборов в США чернокожие американцы из 12 штатов получили СМС с угрозами о рабском труде, что привело к расследованию ФБР и властей, пишет The Washington Post.
По информации газеты, чернокожие американцы в 12 штатах и столичном округе Колумбия получили сообщения от неизвестных отправителей с расистскими угрозами, передает ТАСС.
В основном такие СМС пришли студентам, однако точное их количество остается неизвестным. Один из текстов содержал указание готовиться к принудительной работе на плантации и ожидать прибытия «рабов-надзирателей».
Некоторые сообщения содержали утверждения о поддержке избранного президента Дональда Трампа или его администрации.
Команда Трампа, в свою очередь, категорически отвергла какую-либо связь с этой рассылкой. Представитель штаба республиканцев, Кэролайн Ливитт, заявила, что они не имеют отношения к угрозам.
ФБР подтвердило факт распространения этих сообщений и отметило, что взаимодействует с министерством юстиции и другими федеральными органами для расследования инцидента. Спецслужба назвала сообщения «оскорбительными и расистскими» и подчеркнула, что они получили широкий охват по всей стране.
Ранее The Washington Post писала, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.