WP: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

Washington Post: Чернокожие американцы из 12 штатов получили сообщения с угрозами отдать в рабство

Tекст: Александра Юдина

По информации газеты, чернокожие американцы в 12 штатах и столичном округе Колумбия получили сообщения от неизвестных отправителей с расистскими угрозами, передает ТАСС.

В основном такие СМС пришли студентам, однако точное их количество остается неизвестным. Один из текстов содержал указание готовиться к принудительной работе на плантации и ожидать прибытия «рабов-надзирателей».

Некоторые сообщения содержали утверждения о поддержке избранного президента Дональда Трампа или его администрации.

Команда Трампа, в свою очередь, категорически отвергла какую-либо связь с этой рассылкой. Представитель штаба республиканцев, Кэролайн Ливитт, заявила, что они не имеют отношения к угрозам.

ФБР подтвердило факт распространения этих сообщений и отметило, что взаимодействует с министерством юстиции и другими федеральными органами для расследования инцидента. Спецслужба назвала сообщения «оскорбительными и расистскими» и подчеркнула, что они получили широкий охват по всей стране.

Ранее The Washington Post писала, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.



