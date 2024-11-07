Возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о значительном ослаблении уже потрепанной демократии в США, пишет The Washington Post. Несмотря на его неоднократные обвинения и суды, включая решения о сексуальных домогательствах и мошенничестве, его возвращение вызывает опасения у экспертов. Они считают, что избиратели видят в нем спасителя демократии, что лишь ускоряет процесс ее разрушения.

Трамп в своей кампании обещал кардинальные изменения, такие как массовая депортация мигрантов и сокращение климатических регуляций. Однако экспертов больше беспокоит его продолжающееся отрицание поражения на выборах 2020 года и роль в событиях 6 января 2021 года. Эти действия, считают историки и специалисты по демократии, показывают, что Трамп изменил Республиканскую партию по своему образу и подобию и готовится к началу второго срока с широкой юридической неприкосновенностью.

Согласно исследованиям, победа Трампа способствует формированию коалиции недовольных, стремящихся «избавиться от продажных политиков». Среди сторонников Трампа, по мнению экспертов, распространено мнение, что он не угрожает демократии, а его оппоненты-демократы являются настоящей угрозой. Историки считают, что демократическая эрозия в США не ограничивается лишь лидерством Трампа: политизация управления выборами и лишение избирателей права голоса также наносят ущерб.

При этом эксперты утверждают, что нынешняя ситуация в США не уникальна, а является частью общей тенденции к росту автократии по всему миру. Аналитики The Washington Post сравнивают победу Трампа с успехом Виктора Орбана в Венгрии, который также вернулся во власть после временного ухода и систематически разрушал демократические институты. Исследователи предупреждают, что американская демократия может столкнуться с величайшим вызовом со времен Гражданской войны, и раса и расизм вновь станут центральными вопросами, способными привести к концу этого политического строя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвиняя руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах. Правящей партии США осталось править два месяца, так как демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, что обеспечило победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем его собственные усилия. Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, считая Германию экономическим конкурентом и намереваясь налаживать связи с другими странами ЕС, из-за чего власти ФРГ пребывают в шоке.