Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин: Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага
Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Хочу вновь подчеркнуть – в отличие от наших оппонентов, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: «кто не с нами, тот против нас» – мы же так не говорим никогда», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.