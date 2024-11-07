В ФРГ задержали американца за шпионаж в пользу Китая

  • Новость часаТрамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые ледоколы изменят глобальную логистику в пользу России
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине
    Гарика Сукачева лишили водительских прав
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    Грузинские суды признали честными выборы в парламент
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 17:52 • Новости дня

    В ФРГ задержали американца за шпионаж в пользу Китая

    Американец задержан в Германии за передачу военных данных США Китаю

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии арестовали американца по подозрению в шпионаже в пользу Китая, Мартин Д. был задержан во Франкфурте-на-Майне по ордеру Федерального суда, выданному 30 октября 2024 года.

    В квартире задержанного проводится обыск. передает ТАСС. Генпрокуратура утверждает, что Мартин Д. согласился стать агентом для иностранной разведки. Он ранее работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году Мартин Д. предложил китайским государственным органам передать конфиденциальную информацию, которую он получил в ходе службы.

    В ведомстве также сообщили, что задержанный получил доступ к секретной информации благодаря своей позиции в вооруженных силах США. Обстоятельства, которые привели к его аресту, остаются под следствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство государственной безопасности Китая раскрыло крупное дело о шпионаже, связанное с вербовкой британской службой MI6 двух сотрудников центральных государственных органов КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, находящимся с визитом в Китае. Китай объявил демарш Германии в связи с беспочвенными обвинениями Пекина в шпионаже.

    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2024, 00:40 • Новости дня
    Правящая коалиция распалась в Германии

    Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

    Правящая коалиция распалась в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Он обвинил министра финансов Кристиана Линднера в «мелкобуржуазной партийной тактике».

    Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта, передает РИА «Новости».

    Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

    Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

    Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

    О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»

    Политолог Рар связал распад правящей коалиции Германии с победой Трампа

    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти ФРГ ради поддержки Киева готовы печатать деньги и отменить действующий закон, запрещающий брать новые долговые обязательства. Но министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии объявил о распаде правящей коалиции.

    «Евросоюз в целом и Германия в частности связывали процветание Европы и «спасение» демократии с победой Камалы Харрис, а она с треском проиграла. Сейчас в Брюсселе и Берлине паника. Об этом свидетельствует реакция в правительстве ФРГ», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, развал «светофорной» коалиции и победа Дональда Трампа – события напрямую связанные.

    «В первую очередь немцы испугались, что республиканец остановит войну разделом Украины. Для правительства Германии победа России в конфликте неприемлема, и Берлин полностью исключает такой вариант. Для немецких правящих элит военная и экономическая помощь Киеву безальтернативна», – подчеркнул эксперт.

    «Власти готовы печатать и печатать новые деньги, а также ради поддержки Украины отменить действующий закон, запрещающий Германии брать новые долговые обязательства», – уточнил собеседник. Рар объясняет: немецкие элиты боятся, что победа России укрепит геополитические позиции Москвы, а это якобы станет кошмаром, особенно для партии «Зеленых».

    На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался давать согласие на запуск печатного денежного станка, что и спровоцировало скандал в Берлине, напомнил политолог. «Линднер твердо выступил за экономию денег и резкое сокращение затрат в бюджете, в том числе в военной сфере. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в Германии самое позднее в январе состоятся выборы парламента и канцлера. «Шольц уйдет, а его место займет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он в основном продолжит нынешний курс страны. Изменения коснутся миграционной политики и произойдет сокращение в социальной сфере», – считает политолог.

    Что касается Украины, то Мерц обещает поддерживать ее «до победы», продолжил он. «Проблемой станут США, которые точно изменят курс на украинском треке. Ведь в Вашингтоне, в отличие от ФРГ, умеют считать деньги и экономить, когда это нужно. Германия останется единственной страной, которая по чисто моральным соображениям будет продолжать поддерживать Киев оружием и деньгами», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера. «Я чувствую себя обязанным сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения для нашей страны», – заявил Олаф Шольц. Он обвинил Линднера в том, что тот «слишком часто не оправдывал его доверие» и «отвергал компромиссы». Он также раскритиковал лидера СвДП за большую озабоченность «выживанием своей партии».

    Увольнение произошло после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

    Позже вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции. Он обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Киеву. Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он. Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    В свою очередь Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «Зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения. «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, о том, что «светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада, сообщалось в конце октября. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто претендует на победу в случае проведения досрочных выборов в Бундестаг и что это будет означать для кризиса на Украине.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (44)
    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Китай разработал оружие, напоминающее «Звезду смерти»

    SCMP: Китайские ученые создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские ученые разработали систему микроволновых излучателей, способную синхронизировать электромагнитные волны для разрушительного воздействия на одну цель, что напоминает технологии из «Звездных войн».

    Китайские ученые заявили о создании оружия, способного синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия на одну цель, сообщает ТАСС со ссылкой на SCMP. Аналогия с «Звездой смерти» из киносаги «Звездные войны» неслучайна, поскольку система из семи микроволновых излучателей, расположенных в разных местах, синхронно направляет энергию на одну цель, усиливая разрушительное воздействие. Разработчики сообщают, что это излучение может эффективно подавлять сигналы различных спутников.

    До недавнего времени считалось, что реализация такой технологии крайне сложна из-за необходимости синхронизации электромагнитных волн с погрешностью менее 170 пикосекунд. Эта точность превосходит даже атомные часы. Однако китайские эксперты смогли преодолеть эти технические трудности.

    Ранее в феврале SCMP сообщала о разработке китайскими учеными первого в мире высокомощного микроволнового излучателя на базе двигателя Стирлинга. Это устройство производит магнитное поле силой в четыре тесла, что почти половина от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и значительно превосходит магнитное поле Земли. Подобные технологии могут быть использованы для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали испытывать спутники, которые могут уничтожать российские космические аппараты как военного, так и гражданского назначения, создавая тем самым потенциальную угрозу для российской орбитальной группировки.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 06:12 • Новости дня
    Немецкие власти смирились с атакой на «Северные потоки»

    Нимайер: Германия не раскрыла данные об атаке на «Северные потоки» из-за США

    Tекст: Максим Попов

    Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер согласился с Сергеем Лавровым, заявив, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки», и выразил мнение о возможной роли США в этом инциденте.

    По словам Нимайера, немецкие власти не предоставили информацию об атаке на «Северные потоки», потому что эта информация могла бы негативно повлиять на отношения ФРГ с США, передает РИА «Новости».

    По его словам, Берлин знает истинные причины инцидента, но предпочитает молчать. «Думаю, это говорит само за себя», – отметил Нимайер.

    Напомним, в конце сентября глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки».

    Коментарии (2)
    5 ноября 2024, 11:01 • Новости дня
    Uniper перевела Германии 530 млн евро по претензиям к Газпрому

    Uniper передала Германии 530 млн евро компенсации по претензиям к Газпрому

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания Uniper выплатила властям Германии 530 млн евро из резервированных средств для компенсации по претензиям к Газпрому, сумма была выделена в конце сентября.

    Компания Uniper перевела властям Германии 530 млн евро по претензиям к Газпрому, пишет ТАСС. Эти средства были выделены из резервированных ранее 540 млн евро, предназначенных для компенсации за сокращение поставок газа «Газпром экспортом». В конце сентября компания использовала часть этого резерва для выплат.

    Uniper обязалась передавать властям Германии любые компенсации, которые получит за снижение поставок газа. Сумма выплат определяется после вычета судебных издержек и налогов. Это является частью мер по стабилизации, принятых правительством Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Uniper решила расторгнуть долгосрочный контракт с Газпромом, а ранее сообщала, что Uniper видит риск изъятия своих активов на территории России, и Uniper уведомила российские власти о возникшем споре из-за компании «Юнипро».

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Власти Германии собрались ввести «новую военную службу»

    Правительство Германии одобрило изменения в законодательстве для введения новой необязательной военной службы

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии утвердило изменения в законодательстве, вводящие новую необязательную военную службу продолжительностью от шести до 23 месяцев, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

    «Правительство ФРГ сегодня приняло решение ввести новую военную службу. Исходя из текущей ситуации с угрозами, выносливость личного состава бундесвера должна быть гарантирована сильным и достаточно укомплектованным резервом», – сказал Хебештрайт.

    По словам Хебештрайта, новая военная служба будет необязательной и может длиться от шести до 23 месяцев. Основной целью является увеличение числа резервистов, что позволит повысить устойчивость и боеготовность вооруженных сил Германии, передает ТАСС.

    Также представитель кабмина отметил необходимость восстановления и модернизации системы военного учета и контроля. В рамках этой реформы планируется проведение обязательного опроса 18-летних мужчин об их готовности к службе, образовании и квалификациях. Женщины смогут добровольно участвовать в онлайн-анкетировании и изъявлять желание поступить на службу в вооруженные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, и с тех пор в стране возможна только служба по контракту. Писториус назвал ошибкой отмену призыва. Весной Писториус озвучил предложения по реформированию военной службы в стране.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Шольц попросил президента Германии об отставке министра финансов Линднера
    Шольц попросил президента Германии об отставке министра финансов Линднера
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, так как считает это необходимым для предотвращения ущерба стране.

    «Я попросил федерального президента об отставке министра финансов», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что его «вынудили сделать этот шаг» для предотвращения ущерба стране. Он сказал, что Германия нуждается в правительстве, способном к переговорам и принятию необходимых решений.

    Вечером была запланирована встреча правительственной коалиции в составе Шольца, Линднера и министра экономики Роберта Хабека для обсуждения госбюджета на следующий год.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что президент Германии ведет переговоры с Шольцем и претендентом на пост канцлера Фридрихом Мерцем. Обсуждаются возможные последствия споров в коалиции, включая досрочные выборы и правительство меньшинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию Линднера, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о назначении Йорга Кукиса министром финансов ФРГ

    DW: Йорг Кукис станет новым министром финансов Германии

    Стало известно о назначении Йорга Кукиса министром финансов ФРГ
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Кукис, который в настоящее время является госсекретарем в ведомстве федерального канцлера, был советником Олафа Шольца по экономическим вопросам и финансам, передает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    Он играл значительную роль в подготовке документов для саммитов «Большой семерки» и «двадцатки». Кукис отвечал за согласование формулировок заключительных договоренностей на этих международных встречах. Его опыт и знание экономических процессов сделали его ключевой фигурой в команде Шольца.

    Ранее Шольц сообщил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера для предотвращения ущерба стране.

    Шольц провел экстренные переговоры с лидерами Социал-демократической партии из-за разногласий в правящей коалиции, чтобы найти общий подход к экономическому кризису.

    Коалиционное правительство Германии распалось после отказа главы Минфина Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 12:40 • Новости дня
    Шольц поздравил Трампа с победой на выборах президента США

    Канцлер Германии Шольц заявил о продолжении сотрудничества с США при президенте Трампе

    Шольц поздравил Трампа с победой на выборах президента США
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Олаф Шольц поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Шольц выразил уверенность в продолжении успешного сотрудничества между Германией и США, отметив его важность для процветания и свободы, передает ТАСС.

    В своем поздравительном сообщении Шольц подчеркнул, что Берлин и Вашингтон намерены продолжать совместную работу на благо граждан обеих стран.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах.

    Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству, а ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине

    Министр финансов Линднер: Шольц использует Украину для увеличения долга Германии на 15 млрд евро

    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине
    @ Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящий в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 миллиардов евро.

    Министр финансов Германии от СвДП Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц использует тему поддержки Украины как предлог для увеличения государственного долга на 15 млрд евро, передает РИА «Новости». По словам Линднера, это решение связано с желанием избежать принятия непопулярных мер. Министерство финансов планирует приостановить действие «долгового тормоза», что, по мнению Линднера, является нарушением законодательства.

    На заседании коалиционного комитета Шольц предложил увеличить помощь Украине на 3 млрд евро, одновременно увеличив заимствования. Однако Линднер считает, что для поддержки Украины не требуется дополнительных средств, а необходимо принять решение об отправке ракет Taurus. Линднер считает, что досрочные выборы помогут улучшить ситуацию в Германии и не нарушать финансовые обязательства. Он видит это как способ избежать одобрения увеличения дефицита госбюджета, что могло бы противоречить его обязанностям как министра финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, так как считает это необходимым для предотвращения ущерба стране, позднее стало известно о назначении Йорга Кукиса на пост министра финансов ФРГ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    В ФРГ задержали американца за шпионаж в пользу Китая
    Стало известно о сотне раненых польских военных на границе с Белоруссией
    Под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам
    В Геленджике более десяти человек отравились грибами
    Российскому каноисту вернули золото ЧМ после разбирательства
    Австрийские ученые открыли квантовые вихри в сверхтвердых телах

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина

    «Первым порывом Трампа будет выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – полагают американские СМИ. Британская пресса считает, что «если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США». Однако, по общим оценкам западных медиа, президентство Трампа не принесет Киеву ничего хорошего. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............