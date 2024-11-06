При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.4 комментария
Мантуров заявил о ключевой роли России в международной кооперации будущего
Первый вице-премьер Денис Мантуров принял участие в симпозиуме «Создавая будущее», где обсудил ключевые технологические тенденции и участие России в международных научных проектах.
Он обозначил основные технологические тренды, которые, по его мнению, будут играть ключевую роль в будущих революционных прорывах: искусственный интеллект, квантовые технологии, беспилотный транспорт, развитие генетики, биофармы и персонализированной медицины, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мантуров также обратил внимание на важность международной кооперации для развития этих направлений, подчеркнув, что Россия обладает опытом в глобальных научных проектах, таких как биобезопасность, молекулярная биология и нейротехнологии. «Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников такого сотрудничества во имя будущего», – заявил он.
Первый вице-премьер ознакомился с выставочной экспозицией Национального центра «Россия», где представлены достижения страны и экспозиции, посвященные будущему. Особое внимание уделено экспозиции «Наследие для будущего», включающей «Библиотеку» писателей-фантастов и «Зал изобретений».
Симпозиум проходит с 4 по 6 ноября. Он собрал более 100 стран-участниц, в том числе представителей России, Индии, Китая и США. Программа мероприятия включает более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций. Это первое событие Национального центра «Россия», созданного по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны.